Börsrally för Polestar i natt

Under en tvåårsperiod har bubblan som var svensk-kinesiska bilmärket Polestar spruckit totalt. Bolaget har under två tuffa år rasat från en värdering på knappt 300 miljarder kronor till ett marknadsvärde på under 20 miljarder kronor. Men de senaste veckorna har kursen återhämtat sig och nu är bolaget tillbaka över 1 dollar per aktie, vilket innebär …