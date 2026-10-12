ISP: Ingen risk med techmiljarärdens köp av svensk skog

Det har bland annat lett till att jägare förlorat sina jaktmarker. Köparen Cladonia Skog AB säger dock att de vill ge jakträttigheter till lokala jägare även framöver.

Syftet: Rekreation

Enligt Karps bolag är det primära syftet med miljardaffären rekreation (såsom vandring och längdskidåkning) samt ett varsamt, långsiktigt skogsbruk.

På börsen värderas Palantir till 450 miljarder dollar. Karp, som lett bolaget sedan starten 2003, är enligt Forbes god för 20 miljarder dollar. Palantir är verksamt inom bland annat övervakning och militär teknik, vilket gjorde att ett av villkoren i köpet var att det skulle godkännas av enligt lag om granskning av utländska direktinvesteringar, hos Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

SVT fick överklaga

Inga problem, säger myndigheten, som lämnar ärendet ”utan åtgärd”, rapporterar SVT på måndagen.

Till en början nekades SVT att få ta del av beslutet. Myndigheten hänvisade till sekretess och ville inte ens bekräfta att den hade fått in anmälan. Men efter överklagan omprövades beslutet och bedömningen offentliggjordes.

”Det inte finns anledning att anta att den aktuella investeringen är en sådan utländsk direktinvestering som skulle kunna inverka skadligt på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige”, skriver ISP i beslutet.

Palantir har varit verksamt i Sverige länge, runt 14 år och har kontrakt med både Försvarsmakten och Polisen.

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