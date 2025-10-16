Wallenbergarnas Investor skruvar upp substansvärdet rejält på sin portfölj i Q3. Därmed passerar man för första gången drömgränsen 1000 miljarder kronor i börsvärde.
Investor passerar drömgränsen i Q3-rapporten
“Under kvartalet ökade vårt justerade substansvärde med 7 procent och totalavkastningen uppgick till 5 procent. SIXRX avkastningsindex steg med 3 procent”, skriver vd Christian Cederholm i vd-ordet.
Läs även: Rapport: Nordea bättre än experterna trott – Dagens PS
Nära redan hösten 2024
Folkaktien Investor (börskurs Investor) har länge dansat precis under den magiska 1000 miljarder-kronors-gränsen.
Redan för ett år sedan, i samband med Q3-rapporten 2024, så var man snuddande nära när man satte substansvärdet till 322 kronor per aktie.
Investors substansvärde nu nära drömgräns
Investmentbolaget Investor fortsatte att växa under det tredje kvartalet och ökade dubbelt så mycket som den övriga Stockholmsbörsen. Börsvärdet är nu nära en ny drömgräns för Sveriges populäraste aktie.
“Det innebär ett totalt bolagsvärde om 986 miljarder kronor på pappret”, skrev Dagens PS då.
Sedan dess har substansvärdet handlats lite mer i sidled och i Q2-rapporten var substansvärdet 324 kronor per aktie.
Noterade portföljen är draglok
Men nu kommer alltså ett rejält lyft med 7 procent upp till 336 kronor per aktie den sista september vilket ger ett 1028 miljarder kronor.
“Det är förstås en trevlig milstolpe och det var glädjande att vårt substansvärde växte med 7 procent i kvartalet. Vi är glada, men aldrig nöjda”, säger Christian Cederholm till Dagens PS och fortsätter;
“Fokus fortsätter att ligga på att bygga och utveckla bolagen för långsiktig lönsam tillväxt. Värdet går upp och ner, men gör vi och bolagen ett bra jobb, så kommer det gå mer upp än mer över tid.”
Och det är framförallt Investors börsnoterade innehav som står för lyftet.
Den delen av portföljen ökar med 8 procent under kvartalet, Patricia Industries där de onoterade innehaven finns ökade med 4 procent, och vd Christian Cederholm hyllar särskilt bolagens förmåga att lyckas växa med förvärv i kvartalet.
“Till exempel har Atlas Copco under de senaste 12 månaderna förvärvat mer än 30 företag, varav ett antal under det tredje kvartalet. AstraZeneca annonserade planer på att investera 50 mdr USD i USA fram till 2030 för att ytterligare stärka sin ställning på denna viktiga marknad”, skriver han.
Investor släpar efter på börsen
Men även om substansvärdet nu passerar 1000-miljardersgränsen så är det en bit kvar att nå upp till samma värde på börsen.
Investors aktie stängde på drygt 309 kronor på onsdagen vilket ger ett gap på nära 9 procent mot substansvärdet och ett totalvärde på 947 miljarder kronor.
Återstår att se om Investors aktie kan spurta under slutet av 2025 för att nå drömgränsen också på börsen innan årets slut.
Det skulle i sin tur också kunna innebära att folkaktien har en chans att för 15:e året på raken slå Stockholmsbörsens index, en kapplöpning där de i skrivande stund ligger ett par procentenheter efter.
Läs även: Aktiespararna om Investors jätte: “Utmärkt köptillfälle” – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
