Investor passerar drömgränsen i Q3-rapporten

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Noterade portföljen är draglok

ANNONS

Men nu kommer alltså ett rejält lyft med 7 procent upp till 336 kronor per aktie den sista september vilket ger ett 1028 miljarder kronor.

“Det är förstås en trevlig milstolpe och det var glädjande att vårt substansvärde växte med 7 procent i kvartalet. Vi är glada, men aldrig nöjda”, säger Christian Cederholm till Dagens PS och fortsätter;

“Fokus fortsätter att ligga på att bygga och utveckla bolagen för långsiktig lönsam tillväxt. Värdet går upp och ner, men gör vi och bolagen ett bra jobb, så kommer det gå mer upp än mer över tid.”

Och det är framförallt Investors börsnoterade innehav som står för lyftet.

Den delen av portföljen ökar med 8 procent under kvartalet, Patricia Industries där de onoterade innehaven finns ökade med 4 procent, och vd Christian Cederholm hyllar särskilt bolagens förmåga att lyckas växa med förvärv i kvartalet.

“Till exempel har Atlas Copco under de senaste 12 månaderna förvärvat mer än 30 företag, varav ett antal under det tredje kvartalet. AstraZeneca annonserade planer på att investera 50 mdr USD i USA fram till 2030 för att ytterligare stärka sin ställning på denna viktiga marknad”, skriver han.

Investor släpar efter på börsen

Men även om substansvärdet nu passerar 1000-miljardersgränsen så är det en bit kvar att nå upp till samma värde på börsen.

Investors aktie stängde på drygt 309 kronor på onsdagen vilket ger ett gap på nära 9 procent mot substansvärdet och ett totalvärde på 947 miljarder kronor.

ANNONS

Återstår att se om Investors aktie kan spurta under slutet av 2025 för att nå drömgränsen också på börsen innan årets slut.

Det skulle i sin tur också kunna innebära att folkaktien har en chans att för 15:e året på raken slå Stockholmsbörsens index, en kapplöpning där de i skrivande stund ligger ett par procentenheter efter.

Läs även: Aktiespararna om Investors jätte: “Utmärkt köptillfälle” – Dagens PS