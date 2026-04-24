Investerare får betala olika mycket – för samma företag

Nu menar kritiker att skillnader i avgifter mellan investmentbanker skapar ojämlika villkor för investerare i samma affär.

Flera stora investerare

Morgan Stanley erbjöd sina kunder tillgång till investeringen mot en engångsavgift på 1 procent.

Goldman Sachs använde i stället en modell med 1,25 procents årlig förvaltningsavgift och prestationsbaserad ersättning på 17,5 procent av vinsten över en viss nivå, skriver Financial Times.

Affären värderade Anthropic till cirka 350 miljarder dollar och lockade stora investerare, bland annat Nvidia.

Intresset speglar en fortsatt stark efterfrågan på investeringar i AI inför kommande börsnoteringar.