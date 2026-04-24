Att köpa in sig i Anthropic är en komplex affär. Olika investmentbanker får betala olika mycket, och det leder också till att den potentiella avkastningen skiljer sig åt.
Investerare får betala olika mycket – för samma företag
När AI-bolaget Anthropic skulle ta in mer pengar tidigare i år stod investerarna i kö.
Det tillät också bolaget att ta en avgift för möjligheten att köpa in sig. Men hur mycket man behövde betala skilde sig åt.
Nu menar kritiker att skillnader i avgifter mellan investmentbanker skapar ojämlika villkor för investerare i samma affär.
Flera stora investerare
Morgan Stanley erbjöd sina kunder tillgång till investeringen mot en engångsavgift på 1 procent.
Goldman Sachs använde i stället en modell med 1,25 procents årlig förvaltningsavgift och prestationsbaserad ersättning på 17,5 procent av vinsten över en viss nivå, skriver Financial Times.
Affären värderade Anthropic till cirka 350 miljarder dollar och lockade stora investerare, bland annat Nvidia.
Intresset speglar en fortsatt stark efterfrågan på investeringar i AI inför kommande börsnoteringar.
Olika avgiftsmodeller
Avgiftsskillnaderna innebär att investerare kan få olika avkastning trots att de deltar i samma affär. En högre löpande avgiftsstruktur riskerar att minska nettovinsten jämfört med en enkel engångsavgift.
Båda bankerna använde så kallade special purpose vehicles för att paketera investeringen. Det är fonder skapade för en enskild tillgång och används allt oftare när privata investeringar erbjuds till förmögna kunder.
Goldman Sachs riktar sig främst till mycket rika kunder och investerar ofta tillsammans med dem, vilket motiverar en mer fondliknande avgiftsmodell.
OpenAI:s börsnotering väntar
Morgan Stanley, med en bredare kundbas, erbjuder oftare enklare strukturer utan löpande avgifter.
Utvecklingen visar hur prissättning blivit en konkurrensfaktor när banker förmedlar tillgång till attraktiva onoterade bolag. Samtidigt ökar komplexiteten för investerare som måste jämföra villkor mellan olika aktörer.
Trenden sammanfaller med att bolag som OpenAI förbereder sig för börsen och breddar sin investerarbas. Privata investerare väntas få en större roll i dessa affärer.
