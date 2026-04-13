Intels segertåg går vidare: "Kan stiga med 20 procent"

Vill attrahera stora kunder

En viktig faktor bakom optimismen är Intels satsning på den avancerade tillverkningsprocessen 18A. Tekniken anses ha potential att locka externa kunder till bolagets foundry-verksamhet, som i dag tyngs av betydande förluster.

Om Intel lyckas attrahera stora kunder kan det bidra till att förbättra lönsamheten och stärka kassaflödet.

ANNONS

Samtidigt har bolaget återtagit full kontroll över sin chipfabrik i Irland, vilket ses som ett strategiskt steg för att säkra produktionskapacitet och flexibilitet, skriver CNBC.

Kan framstå som dyr

Kombinationen av ökad kontroll över tillverkningen och nya partnerskap har bidragit till att stärka investerarnas förtroende.

Trots detta handlas Intel till betydligt högre värderingsmultiplar än många konkurrenter. Jämfört med Nvidia, som länge dominerat AI-marknaden, framstår aktien som dyr i relation till nuvarande vinster.

Marknaden tycks dock prisa in en förväntad vändning i bolagets intjäningsförmåga.

Pekar på kärnverksamheten

Analytiker pekar på att Intels traditionella CPU-verksamhet fortfarande utgör en stabil grund, samtidigt som nya affärsområden inom AI och kontraktstillverkning kan bidra till framtida tillväxt.

En avgörande fråga framöver blir om bolaget kan omsätta sina tekniska framsteg och partnerskap i konkreta resultat.

För investerare handlar det därmed om att väga den snabba kursuppgången mot potentialen i Intels långsiktiga strategi.

ANNONS

Läs mer: Miljardärens förslag: Gör all insiderhandel laglig. Realtid