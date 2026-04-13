Intel har gått som tåget på börsen. Men det finns ytterligare potential, menar vissa analytiker.
Intels segertåg går vidare: "Kan stiga med 20 procent"
Aktien i Intel fortsätter att stiga kraftigt och har mer än tredubblats det senaste året.
Trots den starka kursutvecklingen bedömer analytiker att det finns ytterligare uppsida.
Analytikern Cody Acree på Benchmark tror till och med på en möjlig ökning på omkring 20 procent på medellång sikt.
Positionerar sig inom AI
Under måndagens handel steg aktien ytterligare och noterade en av sina starkaste perioder på flera decennier.
Uppgången har drivits av en rad strategiska initiativ, där Intel positionerar sig tydligare inom artificiell intelligens och avancerad chipproduktion.
Bolaget har nyligen knutit närmare band till Alphabet genom ett flerårigt samarbete kring AI-relaterade processorer, skriver Barron’s.
Samtidigt har Intel anslutit sig till tillverkningsprojekt kopplade till Tesla och SpaceX, vilket stärker bilden av bolaget som en central aktör i nästa generations industriella ekosystem.
Vill attrahera stora kunder
En viktig faktor bakom optimismen är Intels satsning på den avancerade tillverkningsprocessen 18A. Tekniken anses ha potential att locka externa kunder till bolagets foundry-verksamhet, som i dag tyngs av betydande förluster.
Om Intel lyckas attrahera stora kunder kan det bidra till att förbättra lönsamheten och stärka kassaflödet.
Samtidigt har bolaget återtagit full kontroll över sin chipfabrik i Irland, vilket ses som ett strategiskt steg för att säkra produktionskapacitet och flexibilitet, skriver CNBC.
Kan framstå som dyr
Kombinationen av ökad kontroll över tillverkningen och nya partnerskap har bidragit till att stärka investerarnas förtroende.
Trots detta handlas Intel till betydligt högre värderingsmultiplar än många konkurrenter. Jämfört med Nvidia, som länge dominerat AI-marknaden, framstår aktien som dyr i relation till nuvarande vinster.
Marknaden tycks dock prisa in en förväntad vändning i bolagets intjäningsförmåga.
Pekar på kärnverksamheten
Analytiker pekar på att Intels traditionella CPU-verksamhet fortfarande utgör en stabil grund, samtidigt som nya affärsområden inom AI och kontraktstillverkning kan bidra till framtida tillväxt.
En avgörande fråga framöver blir om bolaget kan omsätta sina tekniska framsteg och partnerskap i konkreta resultat.
För investerare handlar det därmed om att väga den snabba kursuppgången mot potentialen i Intels långsiktiga strategi.
