Insynshandel 8-12 juni 2026 – Nordtech och RaySearch dominerar

RaySearch Laboratories – vd och hela ledningsgruppen köper

Johan Löf, vd för medicinteknikbolaget köpte den 11 juni 9 243 B-aktier till snittpriset 216,37 kronor på Nasdaq Stockholm, en affär på drygt 2 miljoner kronor.

Köpet gjordes inte ensamt. Samma dag förvärvade vice vd Björn Hårdemark, CFO Nina Ulrika Ekman Grönberg samt styrelseledamöterna Kjell Eriksson, Peter Kemlin och Anna Petra Jansson vardera mellan 1 386 och 2 310 B-aktier till samma snittpris.

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Totalt genomförde sex ledande befattningshavare köp i bolaget samma handelsdag.

PS analys: Det är sällsynt att en hel ledningsgrupp köper aktier i sitt bolag under samma dag utan att det är en planerad insatssignal. RaySearch är ett lönsamt och specialiserat bolag inom strålbehandlingsplanering som expanderar på den globala marknaden för precisionsonkologi.

Att vd:n, vice vd:n, CFO:n och tre styrelseledamöter agerar i kör signalerar att ledningen inte ser nuvarande kursnivå kring 216 kronor som dyr, utan snarare som ett köpläge inför kommande kvartal.

Bolagets halvårsrapport väntas i höst och detta agerande kan vara en signal om att siffrorna ser starka ut.

Rusta – vd köper för en halv miljon

Anna Renée Cathrine Westerberg Wigzell, vd för lågpriskedjan Rusta AB, köpte den 10 juni 6 891 aktier till kursen 72,55 kronor per aktie. Affären uppgår till knappt 500 000 kronor.

PS analys: Rusta befinner sig i en aktiv expansionsfas och öppnar löpande nya butiker i Sverige och Norge. Westerberg Wigzell tillträdde som vd 2024 och har sedan dess genomfört ett flertal organisatoriska förändringar.

Att hon nu väljer att köpa aktier för en halv miljon i öppet handelsfönster, utan att det är ett routinemässigt lönebaserat förvärv, är ett tydligt förtroendesignal till marknaden.

Det visar att hon tror på att lågpriskonceptet håller i ett makroklimat där hushållen alltjämt är pressade av höga ränte- och energikostnader.

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Bravida – CFO köper för 776 000 kronor i efter stark rapport

Petra Vranjes, ekonomichef i installationskoncernen, köpte den 11 juni 6 460 aktier till kursen 120,10 kronor per aktie, en affär på drygt 776 000 kronor.

PS analys: Bravida steg 16 procent under vecka 19 efter att bolaget presenterade ett starkt kvartalsresultat, och har stigit 18,49 procent på 3 månader.

Vranjes köper nu på nivåer kring 120 kronor, det vill säga efter kursuppgången, inte innan. Det är ett kontraristiskt agerande jämfört med den typiska insynssäljaren som passar på att ta hem vinster efter en kursrusning.

Att CFO:n i stället väljer att öka sitt innehav med tre fjärdedels miljon kronor signalerar att hon ser bolagets lönsamhetstrend som uthållig och att Q1-rapporten inte var ett engångsresultat. Bravida är välpositionerat för de kommande åren av renoveringsdriven efterfrågan i det svenska fastighetsbeståndet.

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