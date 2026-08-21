Inflationen vände börstrenden i Japan

Det japanska huvudindexet Nikkei 225 backar 0,3 procent sedan landets totala inflation nått ny rekordnivå för i år, på 1,9 procent. Bredare Topix tappar 0,1 procent.

Nya inflationssiffror i Japan ger en vändning nedåt på börserna i Tokyo.

Det japanska huvudindexet Nikkei 225 backar 0,3 procent sedan landets totala inflation nått ny rekordnivå för i år, på 1,9 procent. Bredare Topix tappar 0,1 procent.