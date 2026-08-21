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Börs & Finans

Inflationen vände börstrenden i Japan

I Tokyo vände börserna nedåt. Bild från tidigare i veckan.
I Tokyo vände börserna nedåt. Bild från tidigare i veckan. Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT
Det japanska huvudindexet Nikkei 225 backar 0,3 procent sedan landets totala inflation nått ny rekordnivå för i år, på 1,9 procent. Bredare Topix tappar 0,1 procent.

Nya inflationssiffror i Japan ger en vändning nedåt på börserna i Tokyo.

Det japanska huvudindexet Nikkei 225 backar 0,3 procent sedan landets totala inflation nått ny rekordnivå för i år, på 1,9 procent. Bredare Topix tappar 0,1 procent.

På andra håll i Asien var det desto gladare. Sydkoreanska Kospi hakar på chippjättarna SK Hynix och Samsung uppåt. Vid lunchtid är Kospi upp 0,8 procent.

I Shanghai ligger börsen på oförändrad nivå medan Shenzhen och Hongkongbaserade Hang Seng plussar 0,8 procent vardera.

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