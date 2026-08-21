Inflationen vände börstrenden i Japan
Nya inflationssiffror i Japan ger en vändning nedåt på börserna i Tokyo.
Det japanska huvudindexet Nikkei 225 backar 0,3 procent sedan landets totala inflation nått ny rekordnivå för i år, på 1,9 procent. Bredare Topix tappar 0,1 procent.
På andra håll i Asien var det desto gladare. Sydkoreanska Kospi hakar på chippjättarna SK Hynix och Samsung uppåt. Vid lunchtid är Kospi upp 0,8 procent.
I Shanghai ligger börsen på oförändrad nivå medan Shenzhen och Hongkongbaserade Hang Seng plussar 0,8 procent vardera.