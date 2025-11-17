Rysk oljeexport i gång igen: Priset störtdyker på världsmarknaden

Oljepriset föll markant under måndagens asiatiska handel efter att Ryssland återupptog exporten från den strategiskt viktiga hamnen Novorossijsk.

Beskedet raderade snabbt de prisuppgångar som byggts upp under förra veckans avbrott och markerade ännu en svängning i ett redan osäkert marknadsläge. Det skriver Oilprice.

Exporten i gång: Marknaden reagerar direkt

Hamnen vid Svarta havet stod stilla i två dagar, vilket lyfte både Brent och WTI när handeln oroade sig för bristsituationer.

Nu är lasterna i gång igen, något som bekräftades av både branschuppgifter och fraktdata.

Den omedelbara lättnaden syntes direkt i priset: Brent föll tillbaka till strax över 63 dollar fatet medan WTI sjönk under 60 dollar.

Trots fallet är det ett marknadsläge som fortfarande präglas av oro.

Ukraina fortsätter sina attacker mot ryska oljeanläggningar, senast med ett slag mot raffinaderiet i Rjazan.

Osäkerheten kring leveranser består, och nervositeten har inte lämnat råvaruhandeln.

Samtidigt fortsätter Ukrainas attacker att slå mot rysk energiinfrastruktur.

Nyligen stoppades ett större raffinaderi efter en drönarträff, något som ytterligare kan skärpa läget på marknaden.

