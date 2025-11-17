När Novorossijsk-hamnen öppnas igen pressas priserna nedåt, trots fortsatt oro kring Ukrainas attacker och nya sanktioner.
Rysk oljeexport i gång igen: Priset störtdyker på världsmarknaden
Oljepriset föll markant under måndagens asiatiska handel efter att Ryssland återupptog exporten från den strategiskt viktiga hamnen Novorossijsk.
Beskedet raderade snabbt de prisuppgångar som byggts upp under förra veckans avbrott och markerade ännu en svängning i ett redan osäkert marknadsläge. Det skriver Oilprice.
Exporten i gång: Marknaden reagerar direkt
Hamnen vid Svarta havet stod stilla i två dagar, vilket lyfte både Brent och WTI när handeln oroade sig för bristsituationer.
Nu är lasterna i gång igen, något som bekräftades av både branschuppgifter och fraktdata.
Den omedelbara lättnaden syntes direkt i priset: Brent föll tillbaka till strax över 63 dollar fatet medan WTI sjönk under 60 dollar.
Trots fallet är det ett marknadsläge som fortfarande präglas av oro.
Ukraina fortsätter sina attacker mot ryska oljeanläggningar, senast med ett slag mot raffinaderiet i Rjazan.
Osäkerheten kring leveranser består, och nervositeten har inte lämnat råvaruhandeln.
Samtidigt fortsätter Ukrainas attacker att slå mot rysk energiinfrastruktur.
Nyligen stoppades ett större raffinaderi efter en drönarträff, något som ytterligare kan skärpa läget på marknaden.
Du kan läsa mer om händelsen här: Drönarträff stänger ryskt raffinaderi – kan vålla stora problem – Dagens PS
OPEC+, USA och sanktioner skapar obalans
Samtidigt kämpar marknaden med en växande bild av överskott. OPEC+ fortsätter hålla en produktionstakt som pressar priset nedåt, och i USA syns en försiktig återhämtning i aktiviteten.
Antalet aktiva riggar steg förra veckan, vilket tyder på att fler fat kan vara på väg ut på marknaden kommande månader.
Lägg därtill skärpta västerländska sanktioner mot ryska oljebolag som Lukoil och Rosneft.
Efter den 21 november väntas restriktionerna fördjupas och USA överväger dessutom att lagstifta mot länder som gör affärer med Ryssland.
Det är en politisk risk som oljemarknaden inte kan bortse från.
En lättnad i dag – mer turbulens i morgon
Återstarten i Novorossijsk har tillfälligt tagit bort ett hot från utbudssidan, men den underliggande strukturen är fortsatt skakig.
Angrepp på ryska oljeanläggningar, osäkerheten kring sanktioner och OPEC+ höga produktion gör att priset kan svänga kraftigt även den här veckan.
Handlarna kan andas ut för stunden, men bara tills nästa störning dyker upp.
