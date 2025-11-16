Enorma oljelager flyter runt – kan pressa priset rejält

Det har varit ett turbulent år för oljepriset som har påverkats av såväl Mellanösternkonflikter som konjunktursvängningar.

Nu har en annan viktig faktor tornat upp sig. Råoljan som lagras till havs ökar snabbt och kan rubba balansen på den globala marknaden.

Det handlar främst om olja från Ryssland, Iran och Venezuela via fartyg i den informella ”skuggflottan”, skriver Oilprice.com.

Sanktioner påverkar

Utvecklingen sammanfaller med att flera stora köpare, framför allt i Asien, har dragit ned på importen av sanktionerad olja.

Kinesiska och indiska raffinaderier har i allt större utsträckning valt att köpa från Mellanöstern och USA, i väntan på lösningar som gör det möjligt att återgå till handel med rabatterad rysk råolja.

Samtidigt har Irans export till Kina fallit markant, vilket lett till att landets volymer i flytande lager mer än fördubblats sedan sensommaren.

Enligt flera analysföretag har mängden olja i floating storage i Asien ökat med omkring 20 miljoner fat under de senaste två månaderna.