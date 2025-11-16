Oljeproducenter som Ryssland och Iran har inte lyckats sälja all sin olja, och den finns nu på fartyg till havs. Om den hittar köpare kan det dock leda till kraftigt fallande oljepriser, menar experter.
Enorma oljelager flyter runt – kan pressa priset rejält
Det har varit ett turbulent år för oljepriset som har påverkats av såväl Mellanösternkonflikter som konjunktursvängningar.
Nu har en annan viktig faktor tornat upp sig. Råoljan som lagras till havs ökar snabbt och kan rubba balansen på den globala marknaden.
Det handlar främst om olja från Ryssland, Iran och Venezuela via fartyg i den informella ”skuggflottan”, skriver Oilprice.com.
Sanktioner påverkar
Utvecklingen sammanfaller med att flera stora köpare, framför allt i Asien, har dragit ned på importen av sanktionerad olja.
Kinesiska och indiska raffinaderier har i allt större utsträckning valt att köpa från Mellanöstern och USA, i väntan på lösningar som gör det möjligt att återgå till handel med rabatterad rysk råolja.
Samtidigt har Irans export till Kina fallit markant, vilket lett till att landets volymer i flytande lager mer än fördubblats sedan sensommaren.
Enligt flera analysföretag har mängden olja i floating storage i Asien ökat med omkring 20 miljoner fat under de senaste två månaderna.
Venezuela har mer olja på havet
Totalt rör det sig om asiatiska volymer som uppskattas ligga uppemot 70 miljoner fat, beroende på datakälla.
En stor del av ökningen kommer från de tre sanktionerade producentländerna. Även Venezuelas olja på havet har ökat markant sedan september.
Skälen till uppbyggnaden är flera. Oberoende kinesiska raffinaderier uppges ha höga lager och begränsade importkvoter kvar för året, vilket försvårar mottagningen av nya leveranser.
Priserna kan sjunka
Samtidigt är logistikflödena för sanktionerad olja långsammare och mindre förutsägbara, vilket gör att fartygen cirkulerar längre innan lasten kan säljas eller omlastas.
Om dessa volymer når köpare kan marknaden snabbt hamna i ett djupt överskottsläge och därmed pressa priserna rejält.
Flera banker och råvaruhandlare beskriver den samlade mängden sanktionerad olja till havs som betydande i relation till den globala produktionen, rapporterar Bloomberg.
Fungerar som buffert
Samtidigt fungerar den stora mängden olja på vatten tillfälligt som en buffert och bidrar till att dämpa prisrörelser.
Den internationella energimyndigheten IEA rapporterar samtidigt om ett tydligt överutbud på global nivå. Produktionen har ökat kraftigt under året, även om oktober visade en viss nedgång.
Dessutom steg mängden olja till havs med omkring 80 miljoner fat i september, vilket bidrog till en bred uppgång i lagernivåerna.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
