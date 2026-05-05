Tradedoubler blir Nyorda: "Nya strategiska initiativ"

I samband med Q1-rapporten den 5 maj avslöjade bolaget att koncernen byter namn till Nyorda, ett namn som ska spegla en bredare portfölj av fokuserade produktvarumärken snarare än en enskild plattform.

“Denna struktur gör det möjligt att arbeta med större tydlighet: en stark kärnverksamhet som genererar kassaflöde, kompletterad med flera tillväxtmotorer och nya strategiska initiativ i linje med marknadens utveckling”, säger bolaget om namnändringen.

Det nya namnet kräver stämmans och vissa myndigheters godkännande.

Från affiliate till tillväxtmotor

Tradedoubler grundades 1999 av Felix Hagnö och Martin Lorentzon. Lorentzon använde sedan börsnoteringen 2005 som språngbräda för att medgrunda Spotify tillsammans med Daniel Ek. Sedan dess har bolaget genomgått flera ägarskiften och franska Reworld Media äger i dag drygt hälften av aktierna.

Det är mot den bakgrunden som namnbytet ska förstås.

Nyorda är inte bara en ny logotyp utan ett försök att samla ihop separata tillväxtben som influencer-plattformen Metapic, app-marknadsföringsbolaget Appiness och den AI-drivna söklösningen Emna AI under ett tydligare paraply.

PS analys

Namnbytet är en logisk konsekvens av en strategi som bolaget signalerat i flera kvartal. Att bolaget byter namn bör påverka sista raden föga. Frågan är om den nya strukturen faktiskt levererar bättre kapitalallokering.

Senaste helåret visade en omsättning på 633 miljoner kronor och en bruttomarginal på drygt 22 procent, men lönsamheten är fortfarande tunn. Nyorda måste bevisa att portföljstrukturen skapar mer värde än summan av delarna. Det återstår att se.

