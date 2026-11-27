Nästan allt sitter i ett bolag

Förmögenheten följer kursen i Icahn Enterprises, eftersom Icahn och bolag som han kontrollerar äger 87 procent av andelarna enligt kvartalsrapporten till SEC. Han har också pantsatt andelarna som säkerhet för personliga lån på 1,3 miljarder dollar, så när kursen faller krymper både förmögenheten och värdet på säkerheten.

Raset tog fart i maj 2023, när blankaren Hindenburg Research anklagade bolaget för att övervärdera tillgångarna och finansiera utdelningarna med ett ”Ponzi-liknande” upplägg, och kursen har inte återhämtat sig sedan dess. Bolagets fonder har satsat på fallande kurser medan S&P 500 har stigit över 50 procent sedan november 2021. Under årets första nio månader föll fonderna 43,8 procent efter förluster på blankningar av energiaktier och breda börsindex, enligt New York Post.

Under tredje kvartalet förlorade Icahn Enterprises 225 miljoner dollar, mot en vinst på 287 miljoner dollar under samma period i fjol. Den största posten var 522 miljoner dollar i förluster på fondernas säkringar mot kursfall i raffinaderibolag, samma kvartal som raffinaderibolaget CVR Energy, där Icahn Enterprises är majoritetsägare, steg i värde med 1,7 miljarder dollar. Den uppgången räknas inte in i resultatet, enligt kvartalsbeskedet.

”Med raffinaderisäkringarna inräknade tappade fonderna 31,3 procent under kvartalet”, sade finanschefen Robert Flint när rapporten presenterades den 3 november.

Marknaden kräver över 14 procents ränta

Obligationslånet på 1,4 miljarder dollar, cirka 14,3 miljarder kronor, förfaller i maj 2027.

”Det finns ingen garanti för att vi kan refinansiera 2027-obligationerna på godtagbara villkor eller över huvud taget”, skriver bolaget i kvartalsrapporten. Avkastningskravet på obligationerna har gått från 6 till över 14 procent på tre månader, och för vissa av bolagets obligationer med förfall 2029 är kravet över 30 procent, enligt New York Post.

Lånet löper i dag med 5,25 procents ränta. Om bolaget lånar om hela beloppet till dagens avkastningskrav på 14 procent ökar räntekostnaden från 73,5 till 196 miljoner dollar om året, drygt 1,2 miljarder kronor mer.

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Vid kvartalets slut hade moderbolaget, Icahn Enterprises utan dotterbolagen, 921 miljoner dollar i kassan och ett innehav på 1,4 miljarder dollar i samma fonder som tappade 31,3 procent under kvartalet. En del av kassan kom in i augusti, när bilverkstadskedjan Pep Boys såldes för 645 miljoner dollar. I rapporten bedömer bolaget att likviditeten räcker för att lösa in eller refinansiera lånet.

”Vi räknar med att hantera de här obligationerna under de kommande månaderna medan vi fortsätter att utvärdera hur vår likviditet används mest effektivt”, sade vd Ted Papapostolou vid presentationen. Tack vare pengarna i kassan och i fonderna har bolaget enligt honom ”stor flexibilitet” i hur och när obligationerna ska lösas in.