Ica-banken lanserar två aktivt förvaltade fonder med avgifter på 0,39 respektive 0,69 procent. Satsningen ska locka fler fondsparare och stärka bankens erbjudande inom långsiktigt sparande.
Ica-banken ger sig in i fondkriget – satsar på låga avgifter
Kampen om fondspararna hårdnar.
Ica-banken lanserar i oktober två nya fonder med inriktning på den svenska aktiemarknaden. Med låga avgifter vill banken göra aktiv förvaltning till ett mer konkurrenskraftigt alternativ till indexfonder.
Den breda Sverigefonden får en förvaltningsavgift på 0,39 procent medan småbolagsfonden kostar 0,69 procent, skriver Ica-banken i ett pressmeddelande.
Pressar avgifterna i en indexdominerad marknad
Enligt Finansinspektionen ligger medianavgiften för aktivt förvaltade Sverigefonder på 1,30 procent. För svenska indexfonder är motsvarande avgift 0,20 procent.
Ica-bankens nya Sverigefond hamnar därmed betydligt under den typiska avgiften för aktiv förvaltning. Den är dock fortfarande dyrare än en genomsnittlig indexfond.
Skillnaden kan få stor betydelse över tid. En aktiv fond behöver dessutom skapa tillräcklig meravkastning för att kompensera för avgiften och därmed vara ett bättre alternativ än en billig indexfond.
Bred Sverigefond och fokus på småbolag
De två nya fonderna har olika inriktning.
ICA Banken Sverige ska ge bred exponering mot den svenska aktiemarknaden där större börsbolag normalt väger tyngst.
ICA Banken Småbolag riktar i stället in sig på mindre svenska företag.
Enligt banken kan småbolag erbjuda möjligheter för aktiva förvaltare eftersom bolagen ofta bevakas av färre analytiker. Det kan skapa utrymme för egen bolagsanalys, men innebär ingen garanti för att fonden slår sitt jämförelseindex.
Vill stärka bankens sparerbjudande
Bakom satsningen finns också en bredare ambition att få kunderna att samla mer av sin ekonomi hos Ica-banken.
Bankens vd Gunnar Olsson, som tidigare var operativ chef och vice vd på Avanza, vill utveckla bankens erbjudande inom sparande.
Enligt Dagens industri har banken närmare 32 000 fondsparare och ser potential att växa genom att erbjuda fler alternativ för långsiktigt månadssparande.
Förvaltningen av de nya fonderna sköts av Case Kapitalförvaltning. Samarbetet är en del av en bredare satsning på bankens fondutbud, enligt det börsnoterade moderbolaget Case Groups delårsrapport från i våras.