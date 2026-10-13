Ica-banken ger sig in i fondkriget – satsar på låga avgifter

Den breda Sverigefonden får en förvaltningsavgift på 0,39 procent medan småbolagsfonden kostar 0,69 procent, skriver Ica-banken i ett pressmeddelande.

Pressar avgifterna i en indexdominerad marknad

Enligt Finansinspektionen ligger medianavgiften för aktivt förvaltade Sverigefonder på 1,30 procent. För svenska indexfonder är motsvarande avgift 0,20 procent.

Ica-bankens nya Sverigefond hamnar därmed betydligt under den typiska avgiften för aktiv förvaltning. Den är dock fortfarande dyrare än en genomsnittlig indexfond.

Skillnaden kan få stor betydelse över tid. En aktiv fond behöver dessutom skapa tillräcklig meravkastning för att kompensera för avgiften och därmed vara ett bättre alternativ än en billig indexfond.