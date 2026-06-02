Det var under ett motortest inför en satellituppskjutning som Amazon-chefen Jeff Bezos raket exploderade. Samtidigt förstördes också raketens enda uppskjutningsplatta – som nu kan ”ta en hel del tid” att laga, enligt Isaacman.
Nasa: Bezos raketskada kan ta år att reparera
Det kan dröja ända till 2028 innan skadorna har reparerats efter explosionen av Blue Origins månraket New Glenn i förra veckan, varnar Nasachefen Jared Isaacman för CNBC.
Det var under ett motortest inför en satellituppskjutning som Amazon-chefen Jeff Bezos raket exploderade. Samtidigt förstördes också raketens enda uppskjutningsplatta – som nu kan ”ta en hel del tid” att laga, enligt Isaacman.
Vi alla vill verkligen se Blue Origin lyckas, säger han till kanalen.
Låt oss ta reda på vad som gått fel och sedan fortsätta att arbeta framåt.
Redan efter explosionen väcktes också oro för Nasa:s månprogram. Detta då både Blue Origin och konkurrenten Space X har viktiga roller i USA:s så kallade Artemis-expeditioner med målet att börja bygga en bas på månen inom två år.