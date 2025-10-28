Hotet inför toppmötet: "Båda tror de har bästa korten"

“Den politiska vägen till en ”deal” på torsdag är krokig. Det är en utmaning för handelssamtalen att båda parter tror sig sitta på de starkaste korten”, enligt Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på DNB Carnegie.

Läs även: Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag – Dagens PS

“Lite oklart vad som faktiskt gäller”

Det säger han i en intervju med Handelsbankens mediekanal EFN inför torsdagens toppmöte.

“Peking ser en dysfunktionell politisk ledning i Washington och Washington ser en svag ekonomisk utveckling i Kina. Båda parter tror sig ha övertaget vilket kan försvåra överenskommelser”, utvecklar han men tillägger;

“Samtidigt finns lärdomar från våren om att jättarna är ömsesidigt beroende av varandra och ingen har intresse att förhandlingarna spårar ur.”

“Som alltid är det lite oklart vad som faktiskt gäller. Alla såna här kommentarer och utspel ingår ju nästan alltid i någon form av större förhandlingsprocess där man försöker sätta press på motparten”, pekar Nordeas chefsstrateg Johan Larsson på till mediekanalen.