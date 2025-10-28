Dagens PS
Hotet inför toppmötet: "Båda tror de har bästa korten"

President Trump och Xi senast de sågs 2019. På torsdag är det dags igen för ett nytt toppmöte.
President Trump och Xi senast de sågs 2019. På torsdag är det dags igen för ett nytt toppmöte. (Foto: Susan Walsh/AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Optimismen är stor, inte minst på världens börser, inför torsdagens toppmöte mellan presidenterna Trump och Xi. Men experter varnar för att mycket fortfarande kan gå snett.

“Den politiska vägen till en ”deal” på torsdag är krokig. Det är en utmaning för handelssamtalen att båda parter tror sig sitta på de starkaste korten”, enligt Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på DNB Carnegie.

“Lite oklart vad som faktiskt gäller”

Det säger han i en intervju med Handelsbankens mediekanal EFN inför torsdagens toppmöte.

“Peking ser en dysfunktionell politisk ledning i Washington och Washington ser en svag ekonomisk utveckling i Kina. Båda parter tror sig ha övertaget vilket kan försvåra överenskommelser”, utvecklar han men tillägger;

“Samtidigt finns lärdomar från våren om att jättarna är ömsesidigt beroende av varandra och ingen har intresse att förhandlingarna spårar ur.”

“Som alltid är det lite oklart vad som faktiskt gäller. Alla såna här kommentarer och utspel ingår ju nästan alltid i någon form av större förhandlingsprocess där man försöker sätta press på motparten”, pekar Nordeas chefsstrateg Johan Larsson på till mediekanalen.

Positiva börser

Klart är i varje fall att förväntningarna på en uppgörelse inför mötet har skruvats upp ordentligt senaste veckan.

Börserna har stigit betydligt både i USA och Asien och positiva uttalanden från den amerikanska finansministern Scott Bessent om att ett ramverk inför samtalen var på plats har bidragit ytterligare till det.

Toppmöte ger börserna i USA och Asien bränsle

I Asien-Stillahavsområdet är det överlag grönt på fredagen och i USA stängde samtliga ledande börsindex på plus i går.

Nya rekord sattes så sent som på måndagen på Wall Street.

“Marknadens mardröm är om Donald Trump plötsligt ställer in mötet, det eskalerar spänningarna och skulle pressa globala aktiemarknader, säger von Sydow.

Rimlig utkomst av toppmötet

Men vad är då rimligt att förvänta sig kommer ut av mötet?

“Parterna kan agera på de lägst hängande frukterna”, förklarar Henrik von Sydow.

Det skulle enligt experten kunna betyda att Kina åtar sig importera mer sojabönor, det är inte minst viktigt i republikanska delstater inför mellanårsvalet. Xi kan möjligen också erbjuda sig att senarelägga och ompröva införandet av exportrestriktioner.

Mot detta kan Trump avstå från massiva tulleskaleringar och ta ned delar av tullar mot Kina som motiveras av fetanylproblematiken.

“Skulle det bli tvärstopp i förhandlingarna och Trump kommer ut och höjer tullarna en vända till samtidigt som det skramlas med handelstekniska vapen så är det klart att börsen skulle kunna reagera negativt på det, men det är inte helt säkert”, avslutar Johan Larsson på Nordea.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

