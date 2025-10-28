Optimismen är stor, inte minst på världens börser, inför torsdagens toppmöte mellan presidenterna Trump och Xi. Men experter varnar för att mycket fortfarande kan gå snett.
Hotet inför toppmötet: "Båda tror de har bästa korten"
Mest läst i kategorin
Taveres varning: Då försvinner Tesla från marknaden
Genom att verka i gränslandet mellan motor och tech har Tesla blivit ett av världens största bolag, sett till börsvärde. Och snart kan det vara borta. Förhoppningarna kring Tesla är gigantiska. Bolaget behöver växa explosivt om man ska göra sitt höga börsvärde rättvisa. Men motgångarna sätter käppar i hjulen 2025. Trots rekordförsäljning når bolagets vinst …
Ekonomin bromsar in: Rysslands desperata drag
När den ryska ekonomin fortsätter sakta in gör Rysslands centralbank vad den kan för att skaka liv i den, nu via en fjärde räntesänkning. Ekonomin i Ryssland saktar ner, hjulen snurrar allt långsammare, exporten stryps och nya sanktioner kommer. Då meddelar den ryska centralbanken att den sänker styrräntan en halv procentenhet, från 17 till 16,5 …
Trots dussintals rekord får USA-börsen stryk
Andra aktiemarknader i världen spöar USA-börsen trots att den sistnämnda återkommande slår nya rekord, konstaterar The Wall Street Journal. ”MSCI All Country World ex USA Index, som följer aktier i utvecklade och tillväxtmarknader, har stigit med cirka 26 % under 2025 mätt i amerikanska dollar. Det överträffar S&P 500, som har stigit med 15 % …
De tvingas ge Kina företagshemligheter
Företag som vill få sällsynta jordartsmetaller från Kina måste dela företagshemligheter. ”Gör oss sårbara”, säger Tysklands förbundskansler. Tyska och andra västliga företag måste dela med sig av detaljerad och konfidentiell information till kinesiska myndigheter för att få importlicenser för sällsynta jordartsmetaller. Det rapporterar norska Nettavisen med hänvisning till Bloomberg. Det rör sig om regler Kina …
Aktiespararna: "Avvakta ett bättre läge i aktien"
Den tidigare tillväxtraketen har tappat fart på en av sina viktigaste marknader noterar Aktiespararna i en ny analys av aktien. Trots att kursen är back över 21 procent på ett år så ser Aktiespararna en premie i värderingen och rekommenderar att investerare väntar på ett ännu bättre läge. Läs även: Läge för sparare att möblera …
“Den politiska vägen till en ”deal” på torsdag är krokig. Det är en utmaning för handelssamtalen att båda parter tror sig sitta på de starkaste korten”, enligt Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på DNB Carnegie.
Läs även: Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag – Dagens PS
“Lite oklart vad som faktiskt gäller”
Det säger han i en intervju med Handelsbankens mediekanal EFN inför torsdagens toppmöte.
“Peking ser en dysfunktionell politisk ledning i Washington och Washington ser en svag ekonomisk utveckling i Kina. Båda parter tror sig ha övertaget vilket kan försvåra överenskommelser”, utvecklar han men tillägger;
“Samtidigt finns lärdomar från våren om att jättarna är ömsesidigt beroende av varandra och ingen har intresse att förhandlingarna spårar ur.”
“Som alltid är det lite oklart vad som faktiskt gäller. Alla såna här kommentarer och utspel ingår ju nästan alltid i någon form av större förhandlingsprocess där man försöker sätta press på motparten”, pekar Nordeas chefsstrateg Johan Larsson på till mediekanalen.
Senaste nytt
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor för två personer, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Positiva börser
Klart är i varje fall att förväntningarna på en uppgörelse inför mötet har skruvats upp ordentligt senaste veckan.
Börserna har stigit betydligt både i USA och Asien och positiva uttalanden från den amerikanska finansministern Scott Bessent om att ett ramverk inför samtalen var på plats har bidragit ytterligare till det.
Toppmöte ger börserna i USA och Asien bränsle
I Asien-Stillahavsområdet är det överlag grönt på fredagen och i USA stängde samtliga ledande börsindex på plus i går.
Nya rekord sattes så sent som på måndagen på Wall Street.
“Marknadens mardröm är om Donald Trump plötsligt ställer in mötet, det eskalerar spänningarna och skulle pressa globala aktiemarknader, säger von Sydow.
Rimlig utkomst av toppmötet
Men vad är då rimligt att förvänta sig kommer ut av mötet?
“Parterna kan agera på de lägst hängande frukterna”, förklarar Henrik von Sydow.
Det skulle enligt experten kunna betyda att Kina åtar sig importera mer sojabönor, det är inte minst viktigt i republikanska delstater inför mellanårsvalet. Xi kan möjligen också erbjuda sig att senarelägga och ompröva införandet av exportrestriktioner.
Mot detta kan Trump avstå från massiva tulleskaleringar och ta ned delar av tullar mot Kina som motiveras av fetanylproblematiken.
“Skulle det bli tvärstopp i förhandlingarna och Trump kommer ut och höjer tullarna en vända till samtidigt som det skramlas med handelstekniska vapen så är det klart att börsen skulle kunna reagera negativt på det, men det är inte helt säkert”, avslutar Johan Larsson på Nordea.
Läs även: Nu ska EU komma ikapp USA och Kina – nytt reformpaket – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Elon Musks rekordlön på 1 000 miljarder dollar: Hotar lämna Tesla
Elon Musk kan lämna Tesla om han inte får sitt ersättningspaket på 1 000 miljarder dollar. Nu uppmanas aktieägarna att rösta för jättelönen. Teslas styrelseordförande Robyn Denholm vädjar till aktieägarna att godkänna Elon Musks nya ersättningspaket – ett upplägg som kan kosta företaget upp till 1 000 miljarder dollar. Om planen röstas ned riskerar bolaget …
Därför blir Ferraris nya elbil en nästan omöjlig dröm för de rika
Det är den mest slimmade och kraftfulla elbilen på jorden, men även bland de som har råd kommer ytterst få att få möjligheten att köpa den. Det är en strategi som ska bevara mystiken kring det klassiska märket. Ferraris hemliga drag i elracet När den italienska lyxbilstillverkaren Ferrari aviserade sitt första helt eldrivna fordon, kodnamnet …
Litauen: "Nato måste agera snabbare"
Nato måste kunna agera med någon timmes varsel, ibland några minuter. Kravet kommer från Litauens utrikesminister. Litauen vill se snabbare tag och snabbare reaktioner från Nato. Bakgrunden är Rysslands intensifierade försök att testa alliansens enighet och reaktionsförmåga. Det är det Ryssland testar genom exempelvis luftrumskränkningar och undervattensoperationer i Östersjön, menar litauiske utrikesministern Kestitus Budrys. Premiärminister …
Tvärt om: AI minskar risken för fusk
Företag som länge levt på kundernas okunskap får allt svårare att gömma sig. Enligt The Economist är AI på väg att avsluta det som tidningen kallar ”lurendrejarekonomin” – där brist på information gjort det lätt att ta överpris och sälja dåliga produkter. De okunniga konsumenternas tid är över när alla har ett geni i fickan. …
Därför måste alla användare av X säkra sina konton
Två år har gått sedan Elon Musk genomförde sitt omtalade namnbyte från Twitter till X. Nu tar han nästa steg, vilket kan ställa till det för användare. Trots att det var två år sedan Elon Musk döpte om Twitter till X, har många användare fortfarande svårt att släppa det gamla namnet. De "twittrar" fortfarande i …