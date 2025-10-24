I Asien-Stillahavsområdet är det överlag grönt på fredagen och i USA stängde samtliga ledande börsindex på plus i går.
Toppmöte ger börserna i USA och Asien bränsle
Priset på guld rasade: "Småspararna är oskyldiga"
I slutet av veckan låg priset på guld på den högsta nivån någonsin i både dollar och svenska kronor räknat, 4 356 dollar per uns. Det motsvarar över 40 000 kronor per uns, eller ett kilopris på över 1 324 000 kronor. Men när Londonbörsen öppnade på måndagen inträffade det största fallet för guldpriset sedan …
Storbankerna: Persson levererar – Wallenberg bommar
Storbankerna Swedbank och SEB valde samma dag för att släppa sina Q3-rapporter. Men där slutar likheten för siffrorna sticker åt helt olika håll. För medan Göran Perssons Swedbank (börskurs Swedbank) slog förväntningarna rejält så bommar Wallenberg-banken SEB (börskurs SEB) analytikerkårens prognoser för både resultat och intäkter. Läs även: Handelsbankens strategi-succé: Resultatet klart bättre än väntat …
Guldpriset rasar – men silver visar oväntad styrka
Både guld- och silverpriserna har fallit rejält de senaste dagarna. Inte oväntat för de flesta men fallet visar på en intressant utveckling mellan de två metallerna. Ädelmetallmarknaden skakades kraftigt när guldpriset rasade 235 dollar, motsvarande en nedgång på närmare 5 procent. Det var det största endagsfallet för terminskontraktet sedan juni 2013. Silver har följt efter …
Europeiska jättar går samman för att möta Starlink
Tre av Europas största flyg- och rymdföretag, Airbus, Thales of Leonardo går nu samman i ett gemensamt bolag för att möta den hårda konkurrensen i rymden från snabbt växande aktörer som Elon Musks Starlink. Några av Europas främsta tillverkare av satelliter presenterade under torsdagen ett samarbetsavtal för att slå ihop deras förlusttyngda verksamheter. Syftet är …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
Teknikaktier där bolagen levererat en hel del starka resultat tog täten när Wall Streets börsriktmärke S&P 500 avslutade torsdagens handel med en uppgång på 0,58 procent.
Industritäta Dow Jones stängde upp med 0,31 procent medan tekniktunga Nasdaq Composite lyfte 0,89 procent. Där gav bjässar som Nvidia, Broadcom och Amazon stöd. Liksom Oracle vars aktie rusade med nästan 3 procent.
Sydkoreas börs på ny rekordnivå
Det rapporterar CNBC och uppger att det mestadels är muntert även på aktiemarknaderna i Asien-Stillahavsområdet på fredagen.
Just nu, runt klockan 07.40 svensk tid, är sydkoreanska Kospi upp med hela 2,44 procent, vilket är en ny rekordnivå.
Även det sydkoreanska småbolagsindexet Kosdaq stiger.
Det får börserna att ta glädjeskutt
Förutom det förestående mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping på torsdag nästa vecka eldar nyheten om att Sydkorea har för avsikt att stabilisera valutamarknaden – om det krävs – på börshumöret.
Uppgiften stärker den sydkoreanska valutan wonen, som under morgonen svensk tid stigit med 0,11 procent mot dollarn.
Så går marknaderna i Asien just nu
Börsutvecklingen i Asien-Stillahavsområdet ser ut så här i skrivande stund:
Hang Seng i Hongkong klättrar med 0,49 procent, Nikkei 225 i Japan står på plus med 1,41 procent, Shanghaibörsen lyfter 0,53 procent medan S&P/ASX 200 är ned med 0,15 procent.
Även Nifty 50 i Indien backar, indexet står på minus med 0,27 procent.
Och det är alltså sydkoreanska Kospi som är det största glädjeämnet med sitt börsrally.
Missa inte: Räkna med maraton i skenande oljepriser DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
