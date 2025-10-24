Dagens PS
Toppmöte ger börserna i USA och Asien bränsle

Asien
Kospi i Sydkorea handlas till ny rekordnivå på fredagen. (Foto: Ahn Young-joon/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

I Asien-Stillahavsområdet är det överlag grönt på fredagen och i USA stängde samtliga ledande börsindex på plus i går.

Teknikaktier där bolagen levererat en hel del starka resultat tog täten när Wall Streets börsriktmärke S&P 500 avslutade torsdagens handel med en uppgång på 0,58 procent.

Industritäta Dow Jones stängde upp med 0,31 procent medan tekniktunga Nasdaq Composite lyfte 0,89 procent. Där gav bjässar som Nvidia, Broadcom och Amazon stöd. Liksom Oracle vars aktie rusade med nästan 3 procent.

Sydkoreas börs på ny rekordnivå

Det rapporterar CNBC och uppger att det mestadels är muntert även på aktiemarknaderna i Asien-Stillahavsområdet på fredagen.

Just nu, runt klockan 07.40 svensk tid, är sydkoreanska Kospi upp med hela 2,44 procent, vilket är en ny rekordnivå.

Även det sydkoreanska småbolagsindexet Kosdaq stiger.

Spela klippet
Det får börserna att ta glädjeskutt

Förutom det förestående mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping på torsdag nästa vecka eldar nyheten om att Sydkorea har för avsikt att stabilisera valutamarknaden – om det krävs – på börshumöret.  

Uppgiften stärker den sydkoreanska valutan wonen, som under morgonen svensk tid stigit med 0,11 procent mot dollarn.

Så går marknaderna i Asien just nu

Börsutvecklingen i Asien-Stillahavsområdet ser ut så här i skrivande stund:

Hang Seng i Hongkong klättrar med 0,49 procent, Nikkei 225 i Japan står på plus med 1,41 procent, Shanghaibörsen lyfter 0,53 procent medan S&P/ASX 200 är ned med 0,15 procent.

Även Nifty 50 i Indien backar, indexet står på minus med 0,27 procent.

Och det är alltså sydkoreanska Kospi som är det största glädjeämnet med sitt börsrally.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

