Toppmöte ger börserna i USA och Asien bränsle

Teknikaktier där bolagen levererat en hel del starka resultat tog täten när Wall Streets börsriktmärke S&P 500 avslutade torsdagens handel med en uppgång på 0,58 procent.

Industritäta Dow Jones stängde upp med 0,31 procent medan tekniktunga Nasdaq Composite lyfte 0,89 procent. Där gav bjässar som Nvidia, Broadcom och Amazon stöd. Liksom Oracle vars aktie rusade med nästan 3 procent.

Sydkoreas börs på ny rekordnivå

Det rapporterar CNBC och uppger att det mestadels är muntert även på aktiemarknaderna i Asien-Stillahavsområdet på fredagen.

Just nu, runt klockan 07.40 svensk tid, är sydkoreanska Kospi upp med hela 2,44 procent, vilket är en ny rekordnivå.

Även det sydkoreanska småbolagsindexet Kosdaq stiger.