Återhämtning i Asien – breda börsuppgångar
Börserna i Asien stiger på bred front under onsdagen.
Sydkoreanska Kospi har under det gångna året fört en ombytlig tillvaro. Nuvarande vecka tycks inte höra till undantagen, och indexet byter tydliga nedgångar i början av veckan med att lyfta med 2,5 procent under onsdagen.
En av den sydkoreanska börsens jättar, Samsung Electronics, ökar med 2,5 procent.
Även i Tokyo i Japan stiger börsen. Både Nikkei 225 och Topix klättrar 0,6 procent.
I Kina går Shenzhen upp med 1,3 procent och Shanghai med 0,8 procent. Även Hongkong-baserade Hang Seng stiger med 0,8 procent.