Återhämtning i Asien – breda börsuppgångar

Godisfest på börsen – nu höjer banken varningens flagg för aktien

Cloetta har rusat 70 procent på ett år på börsen och fått tillbaka lönsamheten efter flera tuffa år. Men när Swedbanks SB1 Markets nu börjar bevaka godisbolaget blir rådet neutral. Storbanken ser viss ytterligare kurspotential – men varnar för att marknaden redan räknar med att mycket ska gå rätt. Läs även: Nvidia föll för sjunde …