Hilberts ordförande plockar hem vinst när aktien rusat

Som Dagens PS tidigare rapporterat har en av årets trender varit kursrusningar för så kallade bitcoin-treasury-bolag, vars affärsidé är att köpa och hålla bitcoin. Aktierna har blivit så pass populära att bolagen värderas betydligt högre än de bitcoin som de äger.

Även svenska bolag har hakat på trenden. Dagens industri skriver om Hilbert Group som handlas på First North, som sysslar med algoritmstyrd handel med kryptotillgångar. När bolaget presenterade ”ett strategiskt bitcoin treasury-program” i början av juli ledde det till kursrusning till 16 kronor per aktie vid toppen den 11 juli, efter att aktien handlas runt 4-6 kronor under hela våren.

I skrivande stund kostar en aktie 11,20 kronor. Di noterar via Finansinspektionens insynsregister att ordföranden Erik Nerpin började storsälja aktier cirka en vecka efter att kursen toppat.

Ordföranden har enligt Di sålt 400 000 aktier till kurser mellan 12,40 och 13 kronor per aktie, till ett värde av drygt 5 miljoner kronor. Han har kvar nära 900 000 aktier som just nu kostar drygt 10 miljoner kronor.

Även styrelseledamoten Niclas Sandström har sålt aktier under juli, 333 333 aktier för runt 4,4 miljoner kronor. Han äger 15,8 procent av kapitalet i Hilbert Group enligt ägartjänsten Holdings.

Just nu har Hilbert Group tyst period inför kvartalsrapporten den 29 augusti, vilket innebär att inga fler insynsaffärer får ske innan den har släppts.

