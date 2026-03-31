Datacenter kan göra marken nio grader varmare

Forskningen visar att dessa anläggningar skapar så kallade värmeöar som i extrema fall kan öka temperaturen med hela nio grader.

Datacenter är redan kända för sin höga energiförbrukning, men forskarna bakom studien har i stället fokuserat på värmen som genereras av själva driften.

Kunde ses över hela världen

Genom att analysera satellitdata över en 20-årsperiod och jämföra temperaturförändringar med placeringen av över 6 000 datacenter kunde de identifiera ett tydligt samband.

Resultaten visar att marktemperaturen i genomsnitt ökade med cirka två efter att ett datacenter tagits i drift. Effekten var konsekvent över olika delar av världen, skriver CNN.

I regioner som Bajío i Mexiko och Aragón i Spanien, där många stora datacenter etablerats, observerades temperaturökningar som inte kunde förklaras av andra faktorer eller av den allmänna globala uppvärmningen.