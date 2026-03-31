När maskinerna går för fullt i stora datacenter genereras en hel del värme. En ny studie visar att det märks i marken.
Datacenter kan göra marken nio grader varmare
En ny studie pekar på en tidigare underskattad miljöeffekt av den snabbt växande AI-industrin: stora datacenter kan kraftigt höja temperaturen i sina närområden.
Forskningen visar att dessa anläggningar skapar så kallade värmeöar som i extrema fall kan öka temperaturen med hela nio grader.
Datacenter är redan kända för sin höga energiförbrukning, men forskarna bakom studien har i stället fokuserat på värmen som genereras av själva driften.
Kunde ses över hela världen
Genom att analysera satellitdata över en 20-årsperiod och jämföra temperaturförändringar med placeringen av över 6 000 datacenter kunde de identifiera ett tydligt samband.
Resultaten visar att marktemperaturen i genomsnitt ökade med cirka två efter att ett datacenter tagits i drift. Effekten var konsekvent över olika delar av världen, skriver CNN.
I regioner som Bajío i Mexiko och Aragón i Spanien, där många stora datacenter etablerats, observerades temperaturökningar som inte kunde förklaras av andra faktorer eller av den allmänna globala uppvärmningen.
Större efterfrågan på AI
Forskarna valde att studera datacenter utanför tätbefolkade stadsområden för att minska påverkan från andra värmekällor, som industri och bostäder.
Trots detta visade resultaten att värmeeffekten inte stannade vid anläggningarnas omedelbara närhet. Temperaturökningar kunde registreras upp till tio kilometer från datacentren, vilket innebär att över 340 miljoner människor potentiellt påverkas.
Utvecklingen väcker oro eftersom efterfrågan på AI-tjänster förväntas leda till en kraftig utbyggnad av datacenter de kommande åren, skriver The Atlantic.
Samtidigt bidrar klimatförändringarna redan till mer frekventa och intensiva värmeböljor, vilket förstärker de lokala effekterna.
Pekar på höga utsläpp
Flera experter menar dock att resultaten bör tolkas med försiktighet. Studien har ännu inte genomgått vetenskaplig granskning, och vissa forskare anser att de rapporterade temperaturökningarna verkar höga.
De pekar också på att datacenters klimatpåverkan i form av utsläpp från energiproduktion fortsatt är en mer etablerad och betydande risk.
Samtidigt understryker studien behovet av mer forskning kring AI-industrins miljöpåverkan, något som Dagens PS har rapporterat om förut.
Läs mer: Kvartalsrapporter kan slopas – för att göra börsen mer attraktiv. Realtid