Hans bitcoin för 6 000 kronor är nu drygt en miljon

Det var NBA-stjärnan Kevin Durant som på inrådan från sin mångåriga agent Rich Kleiman bestämde sig för att kliva in i bitcoin för nio år.

Durant investerade 650 dollar, motsvarande runt 6 000 kronor.

ANNONS

Kom in in på sitt bitcoin-konto

Sedan tappade han bort ”nyckeln” till kryptovalutaplånboken men lyckades i veckan få tillgång till den igen.

Och nu är värdet på hans blygsamma investering i bitcoin värd nästan 1,1 miljoner kronor.

Allt enligt Business Insider som berättar att det hela började med en födelsedagsmiddag för basketproffset sedan han skrivit på för Golden State Warriors.

Det var en riskkapitalist, Ben Horowitz, som stod som arrangör för kalaset där hela basketlaget deltog.

Under kvällen snackades det om bitcoin flera gånger och basketstjärnans agent tyckte att Durant skulle ge kryptovalutan en chans. Kanske mest på skoj.

Värdet har ökat med över 180 gånger

ANNONS

På den vägen var det. Och i och med att han sedan inte haft möjlighet att komma in i sin bitcoinplånbok har han heller inte kunnat sälja kryptovalutan, som i stället bara stigit i värde på Coinbase-kontot.

Det är en källa på Coinbase som uppger att Kevin Durant i onsdags kom åt sitt bitcoinkonto igen och då kunde jubla över värdestegringen som tidningen konstaterar är ungefär 180 gånger sedan han gjorde sin investering den 29 september 2016.

Bitcoin handlas nu på rekordhöga nivåer för omkring 117 000 dollar, alltså snubblande nära 1,1 miljoner kronor.

Läs även: Efter bitcoin-tragedin – vill köpa soptippen DagensPS