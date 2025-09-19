Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Hans bitcoin för 6 000 kronor är nu drygt en miljon

bitcoin
NBA-stjärnan Kevin Durant kom in i sin kryptovalutaplånbok igen i onsdags och kunde då glädjas åt att hans investering i bitcoin för 6 000 kronor för nio år sedan i dag är värd nästan 1,1 miljoner kronor. (Foto: Wally Skalij/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Basketstjärnan på bilden köpte bitcoin 2016 för cirka 6 000 kronor men förlorade sedan ”nyckeln” till plånboken. Nu kommer han in på kontot igen och värdet har rusat till nästan 1,1 miljoner kronor.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det var NBA-stjärnan Kevin Durant som på inrådan från sin mångåriga agent Rich Kleiman bestämde sig för att kliva in i bitcoin för nio år.

Durant investerade 650 dollar, motsvarande runt 6 000 kronor.

ANNONS

Kom in in på sitt bitcoin-konto

Sedan tappade han bort ”nyckeln” till kryptovalutaplånboken men lyckades i veckan få tillgång till den igen.

Och nu är värdet på hans blygsamma investering i bitcoin värd nästan 1,1 miljoner kronor.

Allt enligt Business Insider som berättar att det hela började med en födelsedagsmiddag för basketproffset sedan han skrivit på för Golden State Warriors.

Det var en riskkapitalist, Ben Horowitz, som stod som arrangör för kalaset där hela basketlaget deltog.

Under kvällen snackades det om bitcoin flera gånger och basketstjärnans agent tyckte att Durant skulle ge kryptovalutan en chans. Kanske mest på skoj.

Värdet har ökat med över 180 gånger

ANNONS

På den vägen var det. Och i och med att han sedan inte haft möjlighet att komma in i sin bitcoinplånbok har han heller inte kunnat sälja kryptovalutan, som i stället bara stigit i värde på Coinbase-kontot.

Det är en källa på Coinbase som uppger att Kevin Durant i onsdags kom åt sitt bitcoinkonto igen och då kunde jubla över värdestegringen som tidningen konstaterar är ungefär 180 gånger sedan han gjorde sin investering den 29 september 2016.

Bitcoin handlas nu på rekordhöga nivåer för omkring 117 000 dollar, alltså snubblande nära 1,1 miljoner kronor.

Läs även: Efter bitcoin-tragedin – vill köpa soptippen DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BitcoinCoinbaseKryptovalutorPlånbokTillgångarUSA
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS