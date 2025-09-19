Basketstjärnan på bilden köpte bitcoin 2016 för cirka 6 000 kronor men förlorade sedan ”nyckeln” till plånboken. Nu kommer han in på kontot igen och värdet har rusat till nästan 1,1 miljoner kronor.
Hans bitcoin för 6 000 kronor är nu drygt en miljon
Mest läst i kategorin
Här kan det bli utdelningsregn 2026 – stora skillnader mellan bankerna
Det är långt kvar till börsens säsong för utdelningar på senvåren men redan nu går det att ana var det kan bli bra klirr på kontot för aktieägarna. För utdelningsjägare som vill hitta avkastning i banksektorn kan det verkligen löna sig att välja rätt bankaktie att satsa på. Läs även: Feds ränteprognos för 2026 våt …
Gardell om börsens supertrend: "Borde skett tidigare"
De senaste åren har avknoppningar blivit ett allt vanligare fenomen för bolagen att skapa värde på Stockholmsbörsen något som applåderas av finansmannen Christer Gardell. Och nu verkar trenden har tilltagit med spekulationer om många fler nya bolag som kan knoppas av från någon av de största svenska aktiebolagen. Läs mer: Svolder avslöjar tre nya aktiefynd: …
Elon Musk på väg att ta tillbaka sina miljarder
Teslas vd Elon Musk är nära att ta tillbaka de tiotals miljarder dollar han förlorade under den massiva bojkotten mot den amerikanska elbilstillverkaren. Musks tvivelaktiga politiska utspel när han jobbade åt Trump i Vita huset utlöste våldsamma protester världen runt och fick försäljningen av Teslas bilar att rasa till botten. För Elon Musk personligen innebar …
Intels aktier rusar efter Nvidia-besked
Krisande Intels aktier stack i väg upp med omkring 33 procent på nyheten om att Nvidia investerar 5 miljarder dollar i bolaget. I ett pressmeddelande skriver Nvidia att investeringen på 5 miljarder dollar är en del av en överenskommelse om att samutveckla datacenter- och PC-chip med den krisdrabbade chiptillverkaren, berättar CNBC. Investeringens andel från Nvidia …
Därför rusar Embracer på börsen
Embracer har stigit rejält på börsen under tisdagen och onsdagen. En positivt rapport som fokuserar på bolagets förväntade avknoppning tros ligga bakom. Under tisdagen så var det Embracer som var den stora vinnaren på Stockholmsbörsen där den steg med hela 4,72 procent. Under onsdagen fortsatte uppgången och runt 15:30 hade aktien stigit med ytterligare 2,3 …
Det var NBA-stjärnan Kevin Durant som på inrådan från sin mångåriga agent Rich Kleiman bestämde sig för att kliva in i bitcoin för nio år.
Durant investerade 650 dollar, motsvarande runt 6 000 kronor.
Kom in in på sitt bitcoin-konto
Sedan tappade han bort ”nyckeln” till kryptovalutaplånboken men lyckades i veckan få tillgång till den igen.
Och nu är värdet på hans blygsamma investering i bitcoin värd nästan 1,1 miljoner kronor.
Allt enligt Business Insider som berättar att det hela började med en födelsedagsmiddag för basketproffset sedan han skrivit på för Golden State Warriors.
Det var en riskkapitalist, Ben Horowitz, som stod som arrangör för kalaset där hela basketlaget deltog.
Under kvällen snackades det om bitcoin flera gånger och basketstjärnans agent tyckte att Durant skulle ge kryptovalutan en chans. Kanske mest på skoj.
Värdet har ökat med över 180 gånger
På den vägen var det. Och i och med att han sedan inte haft möjlighet att komma in i sin bitcoinplånbok har han heller inte kunnat sälja kryptovalutan, som i stället bara stigit i värde på Coinbase-kontot.
Det är en källa på Coinbase som uppger att Kevin Durant i onsdags kom åt sitt bitcoinkonto igen och då kunde jubla över värdestegringen som tidningen konstaterar är ungefär 180 gånger sedan han gjorde sin investering den 29 september 2016.
Bitcoin handlas nu på rekordhöga nivåer för omkring 117 000 dollar, alltså snubblande nära 1,1 miljoner kronor.
Läs även: Efter bitcoin-tragedin – vill köpa soptippen DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Tesla i blåsväder – ökade försäljningen genom kryphål
Teslas försäljning i Turkiet exploderade i augusti. Men bakom framgången låg en teknisk manöver som snabbt väckte både beundran och kritik – och som regeringen nu satt stopp för. Rubriken “Tesla i blåsväder” är på intet sätt ny. I juni pressades elbilstillverkaren i Frankrike med krav på att “stoppa vilseledande metoder”. Sju dagar senare väckte …
Ex-student på Harvard gripen för mångmiljonbedrägeri
En utexaminerad student vid Harvard Business School greps på torsdagen för att ha lurat andra elever på det högt rankade universitet i USA på mer än 37 miljoner kronor i ett pyramidspel. Det här berättar Fortune och uppger att den bedrägliga Harvardstudenten utlovade guld och gröna skogar till sina tidigare klasskamrater. Han påstod att de …
Ukrainas strategi slår hårt mot Ryssland: ”Träffat mitt i prick”
Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier slår allt hårdare mot ekonomin i Moskva, menar ekonomen.? Natten till torsdag slog Ukraina till mot en av Rysslands största oljeanläggningar i Bashkortostan, över 1 300 kilometer från fronten. Parallellt träffades även ett raffinaderi i Volgogradregionen, en av de viktigaste leverantörerna av bränsle till den ryska militären. Enligt Reuters har …
Hans bitcoin för 6 000 kronor är nu drygt en miljon
Basketstjärnan på bilden köpte bitcoin 2016 för cirka 6 000 kronor men förlorade sedan ”nyckeln” till plånboken. Nu kommer han in på kontot igen och värdet har rusat till nästan 1,1 miljoner kronor. Det var NBA-stjärnan Kevin Durant som på inrådan från sin mångåriga agent Rich Kleiman bestämde sig för att kliva in i bitcoin …
Mestadels nedåt i Asien – men uppåt i USA
Tokyobörsen noterade på fredagen ännu ett nytt rekord men har sedan vänt nedåt och står just nu på minus, rapporterar amerikanska CNBC. I Japan har centralbanken BoJ, Bank of Japan, som väntat meddelat att styrräntan får ligga kvar på 0,5 procent. Det är i linje med ekonomernas prognos i en Reutersenkät. Strategin syftar till att …