Han kan avgöra börsraketens öde – viktiga datumet

Rapport 29 maj

Nu står emellertid kursrusaren inför två viktiga ödesdagar.

Den första inträffar redan om en vecka, den 29 maj, när Sivers släpper sin uppskjutna rapport för Q2.

Då kommer siffrorna svart på vitt om bolaget verkligen kan leva upp till den skenande värderingen aktien har fått på börsen.

Värdet upp med 170 miljoner

ANNONS

Det andra datumet – som kanske är av ännu större betydelse – inträffar den 14 juli.

Då öppnas nämligen möjligheten för Sivers vd Vickram Vathulya och andra ledande personer att för första gången under börsrallyt kunna avyttra delar av sitt innehav rapporterar Dagens Industri.

”Hittills under den dryga månaden som Vickram Vathulyas aktier har varit inlåsta har värdet på bara hans aktieinnehav stigit med nästan 170 miljoner kronor. Siffran kan ställas mot Sivers-vd:ns årslön som uppgick till totalt 5 miljoner kronor under 2025, inklusive aktierelaterade ersättningar”, skriver tidningen.

Avgör utvecklingen på börsen?

Flera av Sivers stora delägare har valt att succesivt kamma hem vinst på börsen de senaste månaderna.

För bara någon dag sedan stod det exempelvis klart att tidigare storägaren Achilles Capital och Erik Fällström sålt hela sitt tidigare på 18,2 miljoner aktier.

Därför blir Sivers vd:s agerande den 14 juli en oerhört viktigt signal till börsen och alla småsparare.

”Väljer han att inte sälja av något alls när inlåsningsavtalet löper ut under sommaren skulle det vittna om en nästan orubblig – eventuellt dumdristig – tro på bolaget”, skriver Di:s Jonathan Axelsson och tillägger:

ANNONS

”En större försäljning riskerar samtidigt att skaka om kursen rejält”.

Läs mer: AMD investerar över 10 miljarder dollar i Taiwan – Dagens PS