Apple förbereder en omfattande uppdatering av sina tjänster som kommer att förändra hur användare interagerar med sina mobiler i vardagen.
Apples nya drag för att tjäna pengar på din position
Under sommaren väntar en märkbar förändring för alla som använder navigering från Apple i sina telefoner. Teknikjätten bekräftar nu att de kommer att börja visa annonser direkt inuti kartappen.
Utvecklingen är en del av den nya plattformen Apple Business som lanseras den 14 april och som syftar till att knyta företag och konsumenter närmare varandra, skriver Apple själva.
Betalda placeringar tar plats
Systemet för annonsering påminner om hur det i dag fungerar i App Store. Företag som vill synas extra tydligt kan betala för att hamna högst upp i sökresultaten när en användare letar efter specifika tjänster eller platser.
Det kommer även att dyka upp förslag i en sektion för rekommenderade platser, baserat på vad som är populärt i närheten eller användarens tidigare sökningar.
Satsningen inleds i USA och Kanada men plattformen som helhet rullas ut i över 200 länder. För Apple handlar det om att fortsätta växa inom tjänstesektorn, som i dag är bolagets näst största intäktskälla efter iPhone.
Genom att öppna upp för lokala verksamheter att marknadsföra sig hoppas bolaget kunna öka sina intäkter ytterligare.
Integriteten står i centrum
Trots införandet av reklam betonar bolaget att användarnas integritet inte ska kompromissas. Information om vilka annonser en person interagerar med ska inte kopplas till individens personliga konto.
Apple försäkrar att personlig data stannar lokalt på enheten och inte delas med utomstående parter eller används för att spåra användarens exakta fysiska position över tid.
Utöver annonser i kartan innebär den nya satsningen även verktyg för företag att hantera sina varumärken i appar som Mail och Wallet. För mindre verksamheter införs även möjligheten att koppla egna domännamn till e-post och kalendrar direkt via systemet.
Priserna för tilläggstjänster som extra lagringsutrymme i molnet väntas starta på omkring 10 kronor per användare och månad, medan utökad support kan kosta från cirka 75 kronor.
Fokus på företagets tillväxt
Den nya strategin ses av analytiker som ett sätt att möta aktieägarnas krav på ständig tillväxt. Genom att integrera fler kommersiella inslag i befintliga gratisappar kan bolaget kapitalisera på sin stora användarbas.
Samtidigt finns en balansgång att gå för att inte irritera de användare som valt plattformen just för att slippa den mängd reklam som ofta finns hos konkurrenterna.
Verksamheter som vill använda de nya funktionerna måste först göra anspråk på sin fysiska plats i systemet. När tjänsten väl är aktiv senare i år kommer de företag som redan annonserar via Apples befintliga kanaler att kunna hantera sina kampanjer via sina vanliga verktyg.
Den nya appen och de tillhörande funktionerna kommer att kräva de senaste operativsystemen som lanseras under året.
