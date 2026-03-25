Apples nya drag för att tjäna pengar på din position

Utvecklingen är en del av den nya plattformen Apple Business som lanseras den 14 april och som syftar till att knyta företag och konsumenter närmare varandra, skriver Apple själva.

Betalda placeringar tar plats

Systemet för annonsering påminner om hur det i dag fungerar i App Store. Företag som vill synas extra tydligt kan betala för att hamna högst upp i sökresultaten när en användare letar efter specifika tjänster eller platser.

Det kommer även att dyka upp förslag i en sektion för rekommenderade platser, baserat på vad som är populärt i närheten eller användarens tidigare sökningar.

Satsningen inleds i USA och Kanada men plattformen som helhet rullas ut i över 200 länder. För Apple handlar det om att fortsätta växa inom tjänstesektorn, som i dag är bolagets näst största intäktskälla efter iPhone.

Genom att öppna upp för lokala verksamheter att marknadsföra sig hoppas bolaget kunna öka sina intäkter ytterligare.

