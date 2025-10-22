Guldpriset rasar – men silver visar oväntad styrka

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Silver visar relativ styrka

Det som sticker ut i denna nedgång är silvers prestanda jämfört med guld, skriver analytikern Gary Wagner på Kitco.

Historiskt sett brukar silvers procentuella förluster under skarpa nedgångar vara dubbelt så stora som gulds, på grund av metallens högre volatilitet.

Men detta mönster uteblev denna gång. Silvers 7,2-procentiga fall var proportionellt blygsamt jämfört med gulds 5,39 procent, vilket tyder på underliggande styrka i silvermarknaden.

Denna skillnad blir särskilt betydelsefull när man betraktar varje metalls senaste utveckling.

Guld har varit i en historisk rallyfas som saknar motstycke på nästan fem decennier, präglad av parabolisk prisrörelse som oundvikligen inbjuder till korrigering. Silvers uppgång har däremot varit måttfull och metodisk. Denna gradvis ökning antyder hållbarhet snarare än spekulativ överdrift, menar Wagner.

Värderingsgapet har ökat

Skillnaden i värdering mellan guld och silver är slående. Vid sin senaste topp handlades silver mindre än 10 procent över sin rekordnivå från 2011. Guld hade samtidigt stigit mer än 128 procent bortom sitt 2011-rekord.

Denna kontrast tyder på att silver fortfarande är väsentligt undervärderat i förhållande till guld.

Silvers utbudssituation har också blivit alltmer prekär, med gruvproduktion som inte kan möta den ökande efterfrågan. Detta strukturella underskott syns tydligast i de fysiska premierna över hela världen.

Framtiden för silver ser ljus ut

På marknaden i London har man upplevt en likviditetskris då leverantörer kämpar för att möta efterfrågan, med handlare som betalar cirka 1,35 dollar i premium över nordamerikanska priser.

Indiens aptit på silver har intensifierats ännu mer dramatiskt, med säljare som begär premier på 10 till 25 procent över globala spotpriser. Det är ett extraordinärt påslag som understryker allvaret i den fysiska bristen.

Den nuvarande marknadsdynamiken antyder en potentiell ombalansering mellan guld och silver. Medan gulds korrigering adresserar överköpta tekniska villkor, positionerar silvers gradvisa apprecieringsmönster och övertygande utbuds- och efterfrågansfundament metallen gynnsamt för fortsatta vinster.