Både guld- och silverpriserna har fallit rejält de senaste dagarna. Inte oväntat för de flesta men fallet visar på en intressant utveckling mellan de två metallerna.
Guldpriset rasar – men silver visar oväntad styrka
Mest läst i kategorin
Tunnelbana till Danmark kommer närmare
En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har funnits på idéstadiet länge. Nu har man börjat undersöka marken – men en färdigställd linje lär dröja ytterligare ett antal år. Arbetet med en framtida tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har tagit ett konkret steg framåt. I Västra hamnen har provborrningar nått ett djup på 40 meter. Det …
Här är industristäderna som kan få den nya Volvo-fabriken
Volvo Construction Equipment investerar i en ny svensk fabrik. Innan årsskiftet ska man meddela vilken stad som får del av den nya satsningen. När industrijätten Volvo CE vill bygga nytt är det flera svenska städer som hoppas på att bli utvalda. Det handlar bland annat om eftertraktade arbetstillfällen och framtidstro. För kommunerna i fråga är …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
Ubåtar blev succé vid tysk börsdebut
Tyska industrikoncernens försvarsdivision överstiger alla förväntningar på Frankfurtbörsen när intresset för försvarsaktier fortsätter att öka. Thyssenkrupps avknoppning Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) inledde sin börskarriär med en raketstart på måndagen. Vid middagstid handlades aktierna till 87 euro, vilket var väsentligt högre än listningspriset på 60 euro som moderbolaget satte när de distribuerade aktierna till sina investerare …
Bästa fonderna – för dig som vågar ta risk
Är du en långsiktig fondsparare som gillar trygghet och stabilitet men ändå kan tänka dig att ta något mer risk för en chans till lite extra avkastning i fonden? Då kan Privata Affärer ha vaskat fram den bästa inspirationslitsan av fonder för dig. Läs även: Svenskarna bara rikare på fonder – aktiefonder hetast – Dagens …
Ädelmetallmarknaden skakades kraftigt när guldpriset rasade 235 dollar, motsvarande en nedgång på närmare 5 procent. Det var det största endagsfallet för terminskontraktet sedan juni 2013.
Silver har följt efter med ett fall på 3,72 dollar (7,2 procent) till 48,66 dollar, den största nedgången sedan september 2011. På en vecka har priset fallit med närmare 9 procent.
Ädelmetallernas segersvit bruten – silver rasar
Ett tag såg det ut som att priserna på ädelmetaller bara kunde öka. Men nu har marknaden tappat lusten och både guld och silver tappar markant. Oro
Väntad rekyl
För erfarna traders kom guldets korrigering inte som någon överraskning.
Marknaden hade länge varit mogen för en tillbakagång, och kunniga marknadsaktörer förstod att när vändningen väl kom skulle den bli både snabb och kraftig.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
Texten innehåller annonslänkar När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Silver visar relativ styrka
Det som sticker ut i denna nedgång är silvers prestanda jämfört med guld, skriver analytikern Gary Wagner på Kitco.
Historiskt sett brukar silvers procentuella förluster under skarpa nedgångar vara dubbelt så stora som gulds, på grund av metallens högre volatilitet.
Missa inte:
Silver rusar mot magisk gräns – experter varnar för krasch. Realtid
Men detta mönster uteblev denna gång. Silvers 7,2-procentiga fall var proportionellt blygsamt jämfört med gulds 5,39 procent, vilket tyder på underliggande styrka i silvermarknaden.
Denna skillnad blir särskilt betydelsefull när man betraktar varje metalls senaste utveckling.
Guld har varit i en historisk rallyfas som saknar motstycke på nästan fem decennier, präglad av parabolisk prisrörelse som oundvikligen inbjuder till korrigering. Silvers uppgång har däremot varit måttfull och metodisk. Denna gradvis ökning antyder hållbarhet snarare än spekulativ överdrift, menar Wagner.
Värderingsgapet har ökat
Skillnaden i värdering mellan guld och silver är slående. Vid sin senaste topp handlades silver mindre än 10 procent över sin rekordnivå från 2011. Guld hade samtidigt stigit mer än 128 procent bortom sitt 2011-rekord.
Läs även:
Efter rushen: Gruvan ska tjäna storkovan på silver. Dagens PS
Denna kontrast tyder på att silver fortfarande är väsentligt undervärderat i förhållande till guld.
Silvers utbudssituation har också blivit alltmer prekär, med gruvproduktion som inte kan möta den ökande efterfrågan. Detta strukturella underskott syns tydligast i de fysiska premierna över hela världen.
Framtiden för silver ser ljus ut
På marknaden i London har man upplevt en likviditetskris då leverantörer kämpar för att möta efterfrågan, med handlare som betalar cirka 1,35 dollar i premium över nordamerikanska priser.
Indiens aptit på silver har intensifierats ännu mer dramatiskt, med säljare som begär premier på 10 till 25 procent över globala spotpriser. Det är ett extraordinärt påslag som understryker allvaret i den fysiska bristen.
Den nuvarande marknadsdynamiken antyder en potentiell ombalansering mellan guld och silver. Medan gulds korrigering adresserar överköpta tekniska villkor, positionerar silvers gradvisa apprecieringsmönster och övertygande utbuds- och efterfrågansfundament metallen gynnsamt för fortsatta vinster.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Guldpriset rasar – men silver visar oväntad styrka
Både guld- och silverpriserna har fallit rejält de senaste dagarna. Inte oväntat för de flesta men fallet visar på en intressant utveckling mellan de två metallerna. Ädelmetallmarknaden skakades kraftigt när guldpriset rasade 235 dollar, motsvarande en nedgång på närmare 5 procent. Det var det största endagsfallet för terminskontraktet sedan juni 2013. Silver har följt efter …
Kina stärker greppet om USA:s ekonomi – trots tullar och handelskrig
Trots sex månader av handelskrig och amerikanska tullavgifter på 55 procent fortsätter kinesiska varor att strömma in till USA i betydande omfattning. Dagligen korsar varor värda omkring en miljard dollar Stilla havet från Kina till USA. Med en viss uppgång i september jämfört med augusti, rapporterar Bloomberg. Även om det totala handelsvärdet har sjunkit med …
Polen ska återställa våtmarker – som militärt skydd
I Polen samarbetar militär och miljörörelse för att återställa våtmarker vid östgränsen – ett projekt som gynnar både naturen och försvaret. "Återställ våtmarker!" är ett slagord som miljörörelsen använder sig av, som baseras på att FN:s klimatpanel anser att en av de snabbaste klimatåtgärderna som finns är att återställa utdikade våtmarker. I Sverige finns en ideell …
Svenskt bolag gör plast av trä: "Blir lite frustrerad"
En restprodukt från skogsindustrin blir till plast i en fabrik i Knivsta – och allt började med Star Wars-figurer i en ugn. Det som började som ett lekfullt köksexperiment har utvecklats till en svensk innovation med potential att förändra plastindustrin i grunden. Med restprodukten lignin från skogsindustrin som råvara har forskaren Christopher Carrick, doktor i …
Ny upptäckt kan leda till ny behandling mot IBS
Svenska forskare har kunnat visa hur tarmbakterier kan bilda bioaktivt serotonin, något som på sikt kan leda till nya behandlingar för IBS. Tarmsjukdomen IBS är vanlig, särskilt bland kvinnor, sjukdomen ger symtom som buksmärta, förstoppning eller diarré. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd men tarmens bakteriemiljö och serotoninnivåer är viktiga faktorer. Tarmens hjärna Serotonin är …