Guldpriset rasar – men silver visar oväntad styrka

Guld och silver har fallit. Men silvret kan ha mer att ge. (Foto: Pixabay)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Både guld- och silverpriserna har fallit rejält de senaste dagarna. Inte oväntat för de flesta men fallet visar på en intressant utveckling mellan de två metallerna.

Ädelmetallmarknaden skakades kraftigt när guldpriset rasade 235 dollar, motsvarande en nedgång på närmare 5 procent. Det var det största endagsfallet för terminskontraktet sedan juni 2013.

Silver har följt efter med ett fall på 3,72 dollar (7,2 procent) till 48,66 dollar, den största nedgången sedan september 2011. På en vecka har priset fallit med närmare 9 procent.

Väntad rekyl

För erfarna traders kom guldets korrigering inte som någon överraskning.

Marknaden hade länge varit mogen för en tillbakagång, och kunniga marknadsaktörer förstod att när vändningen väl kom skulle den bli både snabb och kraftig.

Silver visar relativ styrka

Det som sticker ut i denna nedgång är silvers prestanda jämfört med guld, skriver analytikern Gary WagnerKitco.

Historiskt sett brukar silvers procentuella förluster under skarpa nedgångar vara dubbelt så stora som gulds, på grund av metallens högre volatilitet.

Men detta mönster uteblev denna gång. Silvers 7,2-procentiga fall var proportionellt blygsamt jämfört med gulds 5,39 procent, vilket tyder på underliggande styrka i silvermarknaden.

Denna skillnad blir särskilt betydelsefull när man betraktar varje metalls senaste utveckling.

Guld har varit i en historisk rallyfas som saknar motstycke på nästan fem decennier, präglad av parabolisk prisrörelse som oundvikligen inbjuder till korrigering. Silvers uppgång har däremot varit måttfull och metodisk. Denna gradvis ökning antyder hållbarhet snarare än spekulativ överdrift, menar Wagner.

Värderingsgapet har ökat

Skillnaden i värdering mellan guld och silver är slående. Vid sin senaste topp handlades silver mindre än 10 procent över sin rekordnivå från 2011. Guld hade samtidigt stigit mer än 128 procent bortom sitt 2011-rekord.

Denna kontrast tyder på att silver fortfarande är väsentligt undervärderat i förhållande till guld.

Silvers utbudssituation har också blivit alltmer prekär, med gruvproduktion som inte kan möta den ökande efterfrågan. Detta strukturella underskott syns tydligast i de fysiska premierna över hela världen.

Framtiden för silver ser ljus ut

På marknaden i London har man upplevt en likviditetskris då leverantörer kämpar för att möta efterfrågan, med handlare som betalar cirka 1,35 dollar i premium över nordamerikanska priser.

Indiens aptit på silver har intensifierats ännu mer dramatiskt, med säljare som begär premier på 10 till 25 procent över globala spotpriser. Det är ett extraordinärt påslag som understryker allvaret i den fysiska bristen.

Den nuvarande marknadsdynamiken antyder en potentiell ombalansering mellan guld och silver. Medan gulds korrigering adresserar överköpta tekniska villkor, positionerar silvers gradvisa apprecieringsmönster och övertygande utbuds- och efterfrågansfundament metallen gynnsamt för fortsatta vinster.

