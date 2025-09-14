Guldpriset har tagit nya jättekliv uppåt när dollarns förfall från urstarka nivåer fortsätter. Den i praktiken värdelösa metallen fortsätter att locka världen med sin glans.
Guldpriset dansar på dollarns förfall
Under 2025 har dollarns resa mest sett ut som ett dyk. I början av året kostade den över 11 kronor, i dag börjar priset närma sig 9. Det är det djupaste tappet för den amerikanska valutan på flera decennier.
Storbankernas prognosmakare ser för sig hur fallet fortsätter en bra bit in i 2026 och att dollarn borde landa någonstans mellan 8 och 9 kronor, inte minst till följd av en stärkt svensk krona.
Under samma period har guldpriset, som mäts i den fallande amerikanska valutan, ökat markant. Investerare som vill parkera sina pengar långt bort från en tillsynes högt värderad aktiemarknad och geopolitiska utmaningar bidrar till det höga priset.
Guldpriset och dollarns framtid
De huvudsakliga orsakerna till att guldpriset rusat nästan 40 procent i år är kopplade till USA. I början av året ökade guldet i takt med att dollarn backade. När Vita huset sedan drog igång sitt aggressiva handelskrig kom nästa rusning till guld. Nu senast har övertygelsen om sänkta amerikanska räntor gett y tyngd till guldet.
En svag arbetsmarknad och en snabbt svalnande tillväxt innebär i princip att den amerikanska centralbanken Fed inte har något val framöver. Det är i alla fall marknadens samlade bedömning. Trots besvärande utsikter vad gäller inflationen så går USA mot sänkningar av styrräntan.
Det innebär dels att USA snart kan befinna sig i stagflation, där inflationen rusar samtidigt som ekonomin går kall – och centralbanken måste välja vilket besvär som ska bekämpas med penningpolitiken.
Guldköparna har i alla fall bestämt sig för att det här motiverar nya rekord för guldpriset. En svagare dollar och en osäker ekonomi har ofta varit synonymt med dyrare guld.
Avråder från investeringar i guld
Det finns många olika anledningar till att placera i guld. Vissa spekulerar på att oron på marknaden ska driva upp priset. Andra vill ta skydd mot inflationen i dollarn eller andra valutor. Någon tredje person vill ha fysiskt guld undangömt ifall krisen kommer.
Var och en får bilda sin egen uppfattning av guldets roll i portföljen. Utvecklingen för guldpriset har i alla fall gett entusiasterna rätt de senaste åren.
Men det finns några centrala skillnader mellan guld och andra råvaror eller aktier som är bra att bära med sig. Det är bland annat därför som Warren Buffett och många andra framgångsrika investerare avråder från placeringar i guld.
Guld har i sig ett väldigt lågt bruksvärde, det är i stället metallens unika status som ligger bakom det höga guldpriset. Guldet genererar heller inga utdelningar. Ett kilo guld kommer alltid att vara just det.
Dystert för dollarn
Avslutningsvis återvänder vi till dollarn. Om det svåra läget i USA eventuellt kan gynna guldet så är dollarn den stora förloraren. Det verkar osannolikt att den amerikanska ekonomin får upp farten med en marginell sänkning av styrräntan.
Centralbanken står möjligen inför en långvarigt och snårig dans mellan att motverka inflation som jagas på av tullar och att stimulera ekonomin med låga räntor. För tillfället verkar sänkta räntor som det enda alternativet. Därför verkar de dystra prognoserna för dollarn fullt rimliga.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
