Guldpriset dansar på dollarns förfall

Under 2025 har dollarns resa mest sett ut som ett dyk. I början av året kostade den över 11 kronor, i dag börjar priset närma sig 9. Det är det djupaste tappet för den amerikanska valutan på flera decennier.

Storbankernas prognosmakare ser för sig hur fallet fortsätter en bra bit in i 2026 och att dollarn borde landa någonstans mellan 8 och 9 kronor, inte minst till följd av en stärkt svensk krona.

Under samma period har guldpriset, som mäts i den fallande amerikanska valutan, ökat markant. Investerare som vill parkera sina pengar långt bort från en tillsynes högt värderad aktiemarknad och geopolitiska utmaningar bidrar till det höga priset.

Guldpriset och dollarns framtid

De huvudsakliga orsakerna till att guldpriset rusat nästan 40 procent i år är kopplade till USA. I början av året ökade guldet i takt med att dollarn backade. När Vita huset sedan drog igång sitt aggressiva handelskrig kom nästa rusning till guld. Nu senast har övertygelsen om sänkta amerikanska räntor gett y tyngd till guldet.

Guldpriset har klättrat stadigt i år när synen på USA:s ekonomi och dollarns utveckling har blivit dystrare. (Graf: Avanza)

En svag arbetsmarknad och en snabbt svalnande tillväxt innebär i princip att den amerikanska centralbanken Fed inte har något val framöver. Det är i alla fall marknadens samlade bedömning. Trots besvärande utsikter vad gäller inflationen så går USA mot sänkningar av styrräntan.

Det innebär dels att USA snart kan befinna sig i stagflation, där inflationen rusar samtidigt som ekonomin går kall – och centralbanken måste välja vilket besvär som ska bekämpas med penningpolitiken.

Guldköparna har i alla fall bestämt sig för att det här motiverar nya rekord för guldpriset. En svagare dollar och en osäker ekonomi har ofta varit synonymt med dyrare guld.