Lars Frick är inte bara analyschef på Aktiespararna. Han har också ägnat flera år till att studera medicin. Och nu har han hittat en aktie i medtech-sektorn som han tror har chans att dubblas.
Grönt ljus för livsavgörande läkemedel? "Aktien kan lätt dubblas"
”Det är vinna eller försvinna för forskningsbolaget och vi tror att chanserna överväger riskerna”, skriver han i en ny analys.
Bolaget grundades år 2000
Vicore pharma (börskurs Vicore) grundades i början av 2000-talet baserat på design och syntes av Compound 21 (C21) av professor Anders Hallbergs grupp vid Uppsala universitet.
Nu beskriver sig Vicore som ”ett forskningsbolag i klinisk fas som utvecklar en ny klass av läkemedel med sjukdomsmodifierande potential inom respiratoriska och fibrotiska sjukdomar, inklusive idiopatisk lungfibros (IPF)”.
”IPF är en sällsynt sjukdom, men kanske lite mer känd för allmänheten i Norden då Norges kronprinsessa Mette Marit lider av sjukdomen”, skriver Lars Frick i analysen.
Flera hinder på vägen
Vicore har utvecklat ett läkemedel vid namn Buloxibutid som är i slutfasen till ett godkännande.
Aktiespararna påpekar att det finns många hinder på vägen men tycker ändå att oddsen är goda för Vicore.
Ett slutligt grönt ljus ligger dock några år fram i tiden.
Studie klar 2027
”Potentialen är helt klart stor och när bolaget nu kommit ett stort steg framåt i sin fas2 studie kan man blicka framåt mot 2027 när resultaten presenteras”, skriver Lars Frick och lägger till;
”Potentialen överväger riskerna och vi landar i ett köp där aktien lätt kan dubblas eller mer om studien faller väl ut. Brasklappen är givetvis att detta är en högriskaktie med en framtida binär utveckling”.
Aktien står i dag i 11,64 kronor, en ökning med dryga 40 procent senaste 12 månaderna.
