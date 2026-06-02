Grönt ljus för livsavgörande läkemedel? "Aktien kan lätt dubblas"

Flera hinder på vägen

Vicore har utvecklat ett läkemedel vid namn Buloxibutid som är i slutfasen till ett godkännande.

Aktiespararna påpekar att det finns många hinder på vägen men tycker ändå att oddsen är goda för Vicore.

Ett slutligt grönt ljus ligger dock några år fram i tiden.

Studie klar 2027

”Potentialen är helt klart stor och när bolaget nu kommit ett stort steg framåt i sin fas2 studie kan man blicka framåt mot 2027 när resultaten presenteras”, skriver Lars Frick och lägger till;

”Potentialen överväger riskerna och vi landar i ett köp där aktien lätt kan dubblas eller mer om studien faller väl ut. Brasklappen är givetvis att detta är en högriskaktie med en framtida binär utveckling”.

Aktien står i dag i 11,64 kronor, en ökning med dryga 40 procent senaste 12 månaderna.

