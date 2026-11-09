Google utmanar Nvidia med nya AI-chip – aktien lyfter

De är specialdesignade för att utveckla och köra AI-system och ska kunna hantera stora mängder information med hög säkerhet, rapporterar TT.

Ska möta nya AI-behov

De nya varianterna heter TPU 8tx och TPU 8i Max. De är utformade för olika typer av arbetsbelastningar inom AI.

TPU 8tx riktar sig framför allt till myndigheter och företag med höga krav på datasäkerhet. Tekniken ska skydda känslig information även när den behandlas av systemen.

TPU 8i Max är i stället utvecklad för AI-tillämpningar som behöver bearbeta mycket stora informationsmängder. Det kan exempelvis handla om avancerade AI-assistenter och system för kodning.

Enligt Google är de nya systemen en utbyggnad av bolagets åttonde generation TPU-processorer.

Ökar pressen på Nvidia

Googles satsning innebär ytterligare konkurrens för Nvidia som länge dominerat marknaden för avancerade AI-chip.

Google har tidigare främst använt sina egna TPU-processorer för interna tjänster som sökmotorn, Youtube och AI-modellen Gemini. Nu breddar bolaget tillgången till tekniken genom sin molnverksamhet för att locka fler företagskunder.

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Enligt Reuters har försäljningen av Googles TPU-system redan bidragit påtagligt till Alphabets resultat för det tredje kvartalet. Intäkterna i Google Cloud mer än fördubblades till 30,71 miljarder dollar.

Alphabets aktie stiger med mer än 3 procent i förhandeln på Wall Street efter beskedet.

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