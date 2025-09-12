Inflationen har varit vägledande för i princip alla räntebeslut centralbanker tagit de senaste åren. Men inför att amerikanska Fed ska beslut har jobben nu seglat upp i fokus istället.
Glöm inflationen – nu är jobben det viktiga
De flesta tror på en räntesänkning av amerikanska Federal Reserve nästa vecka, även om ingen så klart vet med full säkerhet.
Hittills har det varit en hög inflation som hållit tillbaka räntorna men nu ser det ut som att en försämrad arbetsmarknad kan få Fed att väg att återuppta sina räntesänkningar.
Den amerikanska centralbanken kommer dock sannolikt att agera försiktigt på grund av nya tecken på att tullarna driver upp priserna.
Dollarn darrar: Det djupaste tappet på decennier
Den amerikanska dollarn har vinglat genom hela året. Trots korta återhämtningsperioder är det en valuta som tyngs av marknadens förväntningar och Vita husets politiska utspel.
Finansmarknaderna satsar på räntesänkning
Efter att en statlig rapport visade att antalet arbetslöshetsansökningar ökade förra veckan är det många analytiker som nu tror att en räntesänkning är på väg, rapporterar Reuters.
Samtidigt steg priserna mer än väntat i augusti, med särskilt stora prisökningar på varor som möbler och bilar som påverkas kraftigt av importtullar.
Konsumentpriserna steg med 2,9 procent förra månaden jämfört med föregående år, vilket matchar uppgången under motsvarande period i juli. Fed siktar på 2 % inflation med ett annat, men relaterat, mått.
Dålig tajming för Fed med inflationen
Inflationen i tjänstesektorn har också ökat mer än vad man velat se. Flygbiljettpriserna steg med 5,9 procent i augusti, vilket bidrog till juli månads ökning på 4 procent. Även kostnaderna för boende blev högre än man hoppats på.
“Det är inte riktigt där man vill vara precis innan man ska starta en cykel med sänkta räntor”, säger RSM:S chefsekonom Joe Brusuelas till Yahoo Finance.
Men trots det har alltså riksbankschefen Jerome Powell signalerat för räntesänkningar. Vilket även marknaderna har prisat in, enligt CME Group.
Svår balansakt med risk för stagflation
Antalet arbetslöshetsansökningar per vecka nådde just 263 000, den högsta nivån på nästan fyra år.
Preliminära uppskattningar från Bureau of Labor Statistics visar att nästan en miljon färre jobb tillkom under de 12 månaderna fram till mars 2025. Och avmattningen pågår fortfarande. Antalet löner ökade med bara 22 000 i augusti, till ett genomsnitt på ynka 29 000 under de senaste tre månaderna.
Det gör att Fed nu måste gå varsamt fram med sina räntesänkningar. Går man fram för snabbt riskerar man ökad inflation. Men går man fram för långsamt kan arbetslösheten öka och bereda vägen för en recession.
I värsta fall kan man få det sämsta av två världar och nå ett stadium av den fruktade stagflationen där inflation och arbetslöshet ökar samtidigt.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
