Glöm inflationen – nu är jobben det viktiga

De flesta tror på en räntesänkning av amerikanska Federal Reserve nästa vecka, även om ingen så klart vet med full säkerhet.

Hittills har det varit en hög inflation som hållit tillbaka räntorna men nu ser det ut som att en försämrad arbetsmarknad kan få Fed att väg att återuppta sina räntesänkningar.

Den amerikanska centralbanken kommer dock sannolikt att agera försiktigt på grund av nya tecken på att tullarna driver upp priserna.

Finansmarknaderna satsar på räntesänkning

Efter att en statlig rapport visade att antalet arbetslöshetsansökningar ökade förra veckan är det många analytiker som nu tror att en räntesänkning är på väg, rapporterar Reuters.

Samtidigt steg priserna mer än väntat i augusti, med särskilt stora prisökningar på varor som möbler och bilar som påverkas kraftigt av importtullar.

Konsumentpriserna steg med 2,9 procent förra månaden jämfört med föregående år, vilket matchar uppgången under motsvarande period i juli. Fed siktar på 2 % inflation med ett annat, men relaterat, mått.