Dollarn darrar: Det djupaste tappet på decennier

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Räntesänkning nästan given

Senaste inflationsdata visade att producentpriserna i USA sjönk oväntat i augusti. Det har cementerat förväntningarna på en räntesänkning vid nästa Fed-möte. Marknaden prisar in en 90-procentig chans för en sänkning med 25 punkter och en liten chans för ett dubbelt så stort steg.

“Inflationstrycket ser dämpat ut, men riskerna lutar åt uppsidan. För de flesta investerare är en kvarts procentenhet det mest sannolika”, sade Karl Schamotta, chefstrateg på Corpay.

ANNONS

Samtidigt visar reviderad jobbsstatistik att amerikansk sysselsättning redan mattats av innan de senaste tullbesluten slog till. Det stärker bilden av en ekonomi på väg in i en svalare fas och ett ökat behov av lägre räntor i USA.

Politisk press drabbar dollarn

Utöver marknadens signaler har Fed en president att hantera. Donald Trump gick i veckan till ny attack mot centralbankschefen Jerome Powell och krävde omedelbara och kraftiga räntesänkningar. “Powell är en total katastrof”, skrev han på Truth Social, och upprepade sitt krav på en “stor sänkning”.

Att den politiska pressen är så öppen riskerar att skada förtroendet för centralbankens oberoende. Det har redan varit en bidragande faktor till dollarns svaghet under året.

Faktaruta: Dollarn 2025

Dollarn ned cirka 15 procent mot kronan hittills i år.

Fed förväntas sänka räntan med minst 25 punkter vid nästa möte.

Realräntorna, som länge stöttat dollarn, faller nu snabbt.

Trump kräver en “stor sänkning” och kallar Powell för en katastrof.

En valuta på hal is

Med svagare arbetsmarknad, envis inflation och en president som driver på för större lättnader kan dollarns framtid i bästa fall beskrivas som vinglig.

När räntesänkningarna väl kommer öppnar det för ett fortsatt brant fall för dollarn.

ANNONS

Eller som McGeever skriver: “Dollarn har fått en kort respit efter att ha inlett året sämre än något annat år sedan systemet med fria växelkurser infördes för över 50 år sedan. Men den riskerar nya motvindar om stödet från realräntorna försvinner – vilket nu framstår som sannolikt.