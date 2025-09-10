Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Dollarn darrar: Det djupaste tappet på decennier

Dollarn bakom Vita huset
Ekonomiska och politiska utmaningar pressar dollarn till de lägsta nivåerna på flera år. (Kollage: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Den amerikanska dollarn har vinglat genom hela året. Trots korta återhämtningsperioder är det en valuta som tyngs av marknadens förväntningar och Vita husets politiska utspel.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Frågan är inte längre om Federal Reserve kommer att sänka räntan utan hur kraftigt. Och när det väl sker kan dollarfallet bli brantare än många vill föreställa sig.

Det som tidigare gett dollarn stöd är att realräntorna, alltså inflationjusterade räntor, legat klart högre än i eurozonen, Storbritannien och Japan. Men den fördelen ser ut att rinna ut i sanden.

ANNONS

Räntorna brister

I en krönika hos Reuters skriver Jamie McGeever att den stora risken nu är att dollarns reala försprång försvinner. Han beskriver utvecklingen som en “receptbok för mer dollarsmärta” och konstaterar att fallet kan accelerera när inflationsförväntningarna biter sig fast.

Bara i år har dollarn tappat över tio procent, och desto mer mot kronan, mycket på grund av krympande reala räntedifferenser på längre löptider menar McGeever. En ytterligare försvagning vore inte otänkbar om Fed trycker gasen i botten med räntesänkningar och inflationen därmed förvärras.

Dollarn mot kronan
Dollarns svaga utveckling mot kronan under 2025. (Bild: Avanza)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Räntesänkning nästan given

Senaste inflationsdata visade att producentpriserna i USA sjönk oväntat i augusti. Det har cementerat förväntningarna på en räntesänkning vid nästa Fed-möte. Marknaden prisar in en 90-procentig chans för en sänkning med 25 punkter och en liten chans för ett dubbelt så stort steg.

“Inflationstrycket ser dämpat ut, men riskerna lutar åt uppsidan. För de flesta investerare är en kvarts procentenhet det mest sannolika”, sade Karl Schamotta, chefstrateg på Corpay.

ANNONS

Samtidigt visar reviderad jobbsstatistik att amerikansk sysselsättning redan mattats av innan de senaste tullbesluten slog till. Det stärker bilden av en ekonomi på väg in i en svalare fas och ett ökat behov av lägre räntor i USA.

Politisk press drabbar dollarn

Utöver marknadens signaler har Fed en president att hantera. Donald Trump gick i veckan till ny attack mot centralbankschefen Jerome Powell och krävde omedelbara och kraftiga räntesänkningar. “Powell är en total katastrof”, skrev han på Truth Social, och upprepade sitt krav på en “stor sänkning”.

Att den politiska pressen är så öppen riskerar att skada förtroendet för centralbankens oberoende. Det har redan varit en bidragande faktor till dollarns svaghet under året.

Faktaruta: Dollarn 2025

  • Dollarn ned cirka 15 procent mot kronan hittills i år.
  • Fed förväntas sänka räntan med minst 25 punkter vid nästa möte.
  • Realräntorna, som länge stöttat dollarn, faller nu snabbt.
  • Trump kräver en “stor sänkning” och kallar Powell för en katastrof.

En valuta på hal is

Med svagare arbetsmarknad, envis inflation och en president som driver på för större lättnader kan dollarns framtid i bästa fall beskrivas som vinglig.

När räntesänkningarna väl kommer öppnar det för ett fortsatt brant fall för dollarn.

ANNONS

Eller som McGeever skriver: “Dollarn har fått en kort respit efter att ha inlett året sämre än något annat år sedan systemet med fria växelkurser infördes för över 50 år sedan. Men den riskerar nya motvindar om stödet från realräntorna försvinner – vilket nu framstår som sannolikt.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS