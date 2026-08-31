Glöm Big Tech – nu får de stryk av småbolagen på USA-börserna

Mindre beroende av några få bolag

Samma utveckling syns i andra stora index. Nasdaq-100 Equal Weighted har stigit 20,2 procent i år, mot 17,1 procent för det marknadsviktade Nasdaq-100.

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Russell 1000 Equal Weight har samtidigt ökat 17,8 procent, medan det vanliga Russell 1000 är upp 13,4 procent.

Skillnaden innebär att investerare som valt likaviktade alternativ har fått en högre avkastning, samtidigt som de minskat beroendet av ett fåtal mycket stora teknikbolag.

Utvecklingen är dock inte en garanti för att strategin fortsätter att slå marknadsviktade index.

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Varit tvärtom förut

Under det senaste decenniet har det traditionella S&P 500 överträffat den likaviktade varianten, vilket bland annat har gynnat investerare när de största teknikbolagen drivit börsen.

Likaviktade fonder har dessutom högre kostnader. För S&P 500-fonder ligger förvaltningskostnaden omkring 0,20 procent, jämfört med så lite som 0,03 procent för vissa traditionella börshandlade indexfonder.

För investerare som tror på fortsatt styrka för AI och de största teknikbolagen kan den marknadsviktade modellen därför fortfarande vara attraktiv.

Den likaviktade modellen passar bättre för den som vill sprida risken över fler bolag och minska exponeringen mot en handfull börsjättar.

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