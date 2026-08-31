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Börs & Finans

Glöm Big Tech – nu får de stryk av småbolagen på USA-börserna

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På den amerikanska börsen har techjättarna inte dominerat i år som man har gjort tidigare. (Foto: Yuki Iwamura /AP/TT).

I flera år har strategin att gå in tungt på de stora techbolagen i USA burit frukt för investerare. Men den som viktar lika mycket mot småbolag har en fördel i år.

Likaviktade index har gått starkare än traditionella börsindex under 2026.

Utvecklingen visar att även passiva investerare kan påverka sin avkastning genom att välja hur ett index ska viktas.

S&P 500 Equal Weight Index har stigit 16,3 procent sedan årsskiftet, jämfört med 13,5 procent för det vanliga S&P 500-indexet, skriver Wall Street Journal.

Sämre utveckling för techbolagen

Det traditionella indexet viktas efter börsvärde, vilket innebär att de största bolagen får störst påverkan på utvecklingen.

I ett likaviktat index får i stället bolagen ungefär samma vikt. För S&P 500 innebär det omkring 0,2 procent per bolag.

Indexet balanseras om varje kvartal, vilket innebär att vinnare säljs och aktier som utvecklats svagare köps för att återställa vikterna.

Strategin har varit särskilt gynnsam under 2026 när flera av de största teknikbolagen har gått svagare än marknaden som helhet.

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Mindre beroende av några få bolag

Samma utveckling syns i andra stora index. Nasdaq-100 Equal Weighted har stigit 20,2 procent i år, mot 17,1 procent för det marknadsviktade Nasdaq-100.

Russell 1000 Equal Weight har samtidigt ökat 17,8 procent, medan det vanliga Russell 1000 är upp 13,4 procent.

Skillnaden innebär att investerare som valt likaviktade alternativ har fått en högre avkastning, samtidigt som de minskat beroendet av ett fåtal mycket stora teknikbolag.

Utvecklingen är dock inte en garanti för att strategin fortsätter att slå marknadsviktade index.

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Varit tvärtom förut

Under det senaste decenniet har det traditionella S&P 500 överträffat den likaviktade varianten, vilket bland annat har gynnat investerare när de största teknikbolagen drivit börsen.

Likaviktade fonder har dessutom högre kostnader. För S&P 500-fonder ligger förvaltningskostnaden omkring 0,20 procent, jämfört med så lite som 0,03 procent för vissa traditionella börshandlade indexfonder.

För investerare som tror på fortsatt styrka för AI och de största teknikbolagen kan den marknadsviktade modellen därför fortfarande vara attraktiv.

Den likaviktade modellen passar bättre för den som vill sprida risken över fler bolag och minska exponeringen mot en handfull börsjättar.

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Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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