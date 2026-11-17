Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Det är en rejäl uppgång från 28,1 i oktober.

Analytikerna hade dessutom räknat med en betydligt mindre ökning till 28,8, enligt TT.

Starkare framtidstro

Zew-indexet är en viktig temperaturmätare på hur finansmarknadens aktörer ser på den tyska ekonomins utveckling under de kommande månaderna.

Novembermätningen visar att optimismen har stärkts mer än väntat. Uppgången kan därmed ses som en positiv signal om förväntningarna på den tyska ekonomin.

Zew, det tyska forskningsinstitutet bakom mätningen, publicerar indexet varje månad.