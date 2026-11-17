Efter en period av ekonomisk motvind kommer en positiv signal från Europas största ekonomi. Tysklands framtidstro stiger kraftigt i november och överträffar analytikernas prognoser.
Glädjebesked från Tyskland – optimismen lyfter mer än väntat
Investerarnas syn på den tyska ekonomin ljusnar.
Det månatliga Zew-indexet, som mäter stämningsläget bland investerare och deras förväntningar på den ekonomiska utvecklingen, stiger till 35,6 i november.
Det är en rejäl uppgång från 28,1 i oktober.
Analytikerna hade dessutom räknat med en betydligt mindre ökning till 28,8, enligt TT.
Starkare framtidstro
Zew-indexet är en viktig temperaturmätare på hur finansmarknadens aktörer ser på den tyska ekonomins utveckling under de kommande månaderna.
Novembermätningen visar att optimismen har stärkts mer än väntat. Uppgången kan därmed ses som en positiv signal om förväntningarna på den tyska ekonomin.
Zew, det tyska forskningsinstitutet bakom mätningen, publicerar indexet varje månad.
Nuläget är fortfarande svagt
Även synen på den rådande ekonomiska situationen förbättras, men där är bilden betydligt dystrare.
Delindexet för nuläget stiger från minus 35,9 i oktober till minus 33,2 i november. Det innebär att bedömningen fortfarande ligger tydligt på minussidan trots förbättringen.
Uppgången i framtidsindexet är därmed betydligt starkare än ljusningen i bedömningen av det ekonomiska nuläget.
Zew-chefen Achim Wambach beskriver hur den tyska ekonomin sakta är på väg åt rätt håll.
”Den tyska ekonomin fortsätter sin återhämtning, om än i långsam takt”, säger han till Reuters.
Enligt nyhetsbyrån är det framför allt ökade offentliga utgifter som hittills har drivit uppgången. Wambach varnar också för att utvecklingen väcker frågor om hur hållbar den offentliga skuldsättningen är.
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