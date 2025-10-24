Den svenska rapportvågen bjuder till och marknaden firar med att trycka upp Stockholmsbörsen på nya rekordnivåer – på en fredag.
Fredagsyra på Stockholmsbörsen ger nya rekord
Inte nog med att helgen snart är här. Fredagen bjuder även på nya rekord på Stockholmsbörsen. Redan vid öppning stiger OMXS30 med 0,5 procent och når rekordnivåer. Det bredare indexet OMXSPI har fortfarande en liten bit upp till toppnivån i februari.
På fredagsmorgonen är det bland annat Lifco, Saab och Hexagon som leverar kraftiga uppsving bland storbolagen. Uppgången är initialt bred på Stockholmsbrösen.
Läs även:
Toppmöte ger börserna i USA och Asien bränsle. Dagens PS
Bred uppgång på Stockholmsbörsen
Bland de mest glädjande rapportöverraskningarna hittar vi den svenska försvarsjätten Saab, som lyfter med över 6 procent efter en rapport där lönsamheten överträffade förväntningarna, enligt DI.
Framför allt sticker affärsområdet Dynamics ut, medan orderingången var något svagare än väntat. Samtidigt skruvar bolaget upp utsikterna för den organiska försäljningstillväxten.
Riktigt flygfärdiga är även Munters, som rusar hela 22 procent efter att ha redovisat en orderingång långt över analytikernas prognoser. Även Lifco, Hexagon och Trelleborg kliver tydligt uppåt med 5–8 procents kurslyft efter starka rapporter.
Förlorare balanserar
På förlorarsidan finns däremot Yubico, som rasar med drygt 25 procent efter en oväntad vinstvarning. Orderingången har rasat trots tidigare löften om motsatsen, och marknaden straffar bolaget hårt.
Börsens bredd imponerar, med uppgångar även för bolag som Lindab, NCAB och Lagercrantz. Samtidigt får börsen ytterligare draghjälp av lättade geopolitiska spänningar inför det kommande toppmötet mellan Donald Trump och Xi Jinping, vilket lyfter det globala börshumöret.
Fredagens rekordnotering kan mycket väl bli startskottet på en starkare avslutning av rapportsäsongen.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
