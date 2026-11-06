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Fransk fregattaffär ger miljardorder till Saab

Saab ska utrusta fyra franskbyggda så kallade FDI-fregatter till Sverige med eldledningssystem och sensorer. Arkivbild
Saab ska utrusta fyra franskbyggda så kallade FDI-fregatter till Sverige med eldledningssystem och sensorer. Arkivbild Foto: Johan Nilsson/TT
Ordervärdet uppgår till cirka två miljarder kronor, enligt Saab, och leveranserna ska ske 2027–2034.

Försvarskoncernen Saab har fått i uppdrag av franska Naval Group att utrusta fyra nya så kallade FDI-fregatter till Sverige med eldledningssystem och sensorer, enligt ett pressmeddelande.

Ordervärdet uppgår till cirka två miljarder kronor, enligt Saab, och leveranserna ska ske 2027–2034.

”Sverige får avancerade och integrerade förmågor att upptäcka, avskräcka och hantera hot både över och under vattenytan, samtidigt som marinen effektivt kan möta nya asymmetriska hot till sjöss”, säger Mats Wicksell, chef för Saabs affärsområde Naval.

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