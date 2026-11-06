Fransk fregattaffär ger miljardorder till Saab

Bankappen värderas till 1 200 miljarder – nu utmanas storbankerna

Den brittiska bankutmanaren Revolut värderas nu till 115 miljarder dollar, mer än anrika storbanken Barclays. Nu satsar de på ännu snabbare expansion. Revolut har på drygt tio år gått från att vara en app för billiga valutaväxlingar till att bli en global finansplattform med över 80 miljoner privatkunder. Nu har bolaget bekräftat en ny värdering …