Fransk fregattaffär ger miljardorder till Saab
Försvarskoncernen Saab har fått i uppdrag av franska Naval Group att utrusta fyra nya så kallade FDI-fregatter till Sverige med eldledningssystem och sensorer, enligt ett pressmeddelande.
Ordervärdet uppgår till cirka två miljarder kronor, enligt Saab, och leveranserna ska ske 2027–2034.
”Sverige får avancerade och integrerade förmågor att upptäcka, avskräcka och hantera hot både över och under vattenytan, samtidigt som marinen effektivt kan möta nya asymmetriska hot till sjöss”, säger Mats Wicksell, chef för Saabs affärsområde Naval.