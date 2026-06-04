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Fraktbolag flög passagerarplan – nu går de omkull

fraktbolag
European Cargo hade sitt huvudkontor i Storbritannien, men tvingas nu avveckla verksamheten. (Foto: AP/TT).

European Cargo väckte uppmärksamhet genom att bygga om passagerarplan till fraktplan. Men verksamheten var inte lönsam, och nu förlorar hundratals jobbet.

Fraktflygbolaget European Cargo Limited har gått in i konkursförhandlingar i Storbritannien.

Det leder till att 178 anställda förlorar sina jobb.

Bolaget grundades för sex år sedan och specialiserade sig på att bygga om äldre passagerarflygplan till fraktflyg.

Bränslekostnaderna påverkar

Under pandemin fick företaget uppmärksamhet för transporter av skyddsutrustning mellan Malaysia och Storbritannien.

European Cargo har sitt huvudkontor i Bournemouth och etablerade så sent som i mars en ny verksamhetsbas vid Teesside International Airport i nordöstra England.

Satsningen beskrevs då som ett viktigt steg för att stärka flygplatsens position inom flygfrakt.

Nu har verksamheten upphört efter en period med minskad flygaktivitet och stigande bränslekostnader, rapporterar BBC.

Läs mer: Flygplan snabbare än ljudet – och för alla. Dagens PS

Gick rejält med förlust

Administratörerna arbetar med att hantera företagets avveckling samt kontakterna med anställda, kunder, leverantörer och fordringsägare.

De senaste tillgängliga räkenskaperna visar att bolaget gick med en förlust före skatt på motsvarande omkring 19,4 miljoner pund under 2024. Året dessförinnan uppgick förlusten till cirka 22,8 miljoner pund.

Bolaget redovisade samtidigt nettoskulder på drygt 31 miljoner pund vid utgången av 2024, vilket understryker de ekonomiska problemen som föregick administrationen.

Försökte expandera

Kollapsen kommer bara tre månader efter att företaget presenterat sina expansionsplaner i Teesside.

Verksamheten där omfattade fem fraktflygningar i veckan med en sammanlagd kapacitet på 375 ton gods.

Flygplatsen i Teesside uppger att dess egen personal inte påverkas av nedläggningen och att samtal pågår med andra internationella fraktoperatörer om framtida verksamhet på flygplatsen.

Läs mer: AI går före löneökningar – anställda får betala priset. Realtid

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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