European Cargo väckte uppmärksamhet genom att bygga om passagerarplan till fraktplan. Men verksamheten var inte lönsam, och nu förlorar hundratals jobbet.
Fraktbolag flög passagerarplan – nu går de omkull
Fraktflygbolaget European Cargo Limited har gått in i konkursförhandlingar i Storbritannien.
Det leder till att 178 anställda förlorar sina jobb.
Bolaget grundades för sex år sedan och specialiserade sig på att bygga om äldre passagerarflygplan till fraktflyg.
Bränslekostnaderna påverkar
Under pandemin fick företaget uppmärksamhet för transporter av skyddsutrustning mellan Malaysia och Storbritannien.
European Cargo har sitt huvudkontor i Bournemouth och etablerade så sent som i mars en ny verksamhetsbas vid Teesside International Airport i nordöstra England.
Satsningen beskrevs då som ett viktigt steg för att stärka flygplatsens position inom flygfrakt.
Nu har verksamheten upphört efter en period med minskad flygaktivitet och stigande bränslekostnader, rapporterar BBC.
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Gick rejält med förlust
Administratörerna arbetar med att hantera företagets avveckling samt kontakterna med anställda, kunder, leverantörer och fordringsägare.
De senaste tillgängliga räkenskaperna visar att bolaget gick med en förlust före skatt på motsvarande omkring 19,4 miljoner pund under 2024. Året dessförinnan uppgick förlusten till cirka 22,8 miljoner pund.
Bolaget redovisade samtidigt nettoskulder på drygt 31 miljoner pund vid utgången av 2024, vilket understryker de ekonomiska problemen som föregick administrationen.
Försökte expandera
Kollapsen kommer bara tre månader efter att företaget presenterat sina expansionsplaner i Teesside.
Verksamheten där omfattade fem fraktflygningar i veckan med en sammanlagd kapacitet på 375 ton gods.
Flygplatsen i Teesside uppger att dess egen personal inte påverkas av nedläggningen och att samtal pågår med andra internationella fraktoperatörer om framtida verksamhet på flygplatsen.
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