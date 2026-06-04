Fraktbolag flög passagerarplan – nu går de omkull

Bolaget grundades för sex år sedan och specialiserade sig på att bygga om äldre passagerarflygplan till fraktflyg.

Bränslekostnaderna påverkar

Under pandemin fick företaget uppmärksamhet för transporter av skyddsutrustning mellan Malaysia och Storbritannien.

European Cargo har sitt huvudkontor i Bournemouth och etablerade så sent som i mars en ny verksamhetsbas vid Teesside International Airport i nordöstra England.

Satsningen beskrevs då som ett viktigt steg för att stärka flygplatsens position inom flygfrakt.

Nu har verksamheten upphört efter en period med minskad flygaktivitet och stigande bränslekostnader, rapporterar BBC.

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