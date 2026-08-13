Frakt till havs oväntat starkt – jättar varnar för flaskhalsar på land

Maersks vd Vincent Clerc säger till CNBC att containerflödena varit förvånansvärt motståndskraftiga trots kriget i Iran och USA handelstullar. Den starka efterfrågan gör att allt större press riktas mot hamnar, terminaler, vägar och järnvägar.

”Vi börjar nu nå eller tänja på gränserna för vad infrastrukturen på land faktiskt klarar av”, säger Clerc.

Fullt i hamnar leder till förseningar

Enligt Maersk är en viktig förklaring att investeringarna i landbaserad infrastruktur för frakt varit otillräckliga under omkring 15 år, medan världshandeln fortsatt att växa. Resultatet blir trängsel och stigande fraktpriser.

Även Hapag-Lloyds vd Rolf Habben Jansen beskriver efterfrågan som anmärkningsvärt stark. I asiatiska knutpunkter som Shanghai har hamnarna svårt att hantera inflödet av gods, vilket leder till förseningar.

Reuters rapporterar att väntetiderna för att få lägga till i Shanghai har nått upp till tolv dagar. Maersk pekar på hamnträngseln och stark kinesisk export som viktiga drivkrafter bakom de stigande fraktraterna.

Resultat långt över analytikernas förväntningar

Maersk redovisade ett justerat EBITDA-resultat på 3,0 miljarder dollar för andra kvartalet, klart över analytikernas förväntningar. Maersk räknar nu med ett underliggande EBITDA på mellan 10,5 och 12,5 miljarder dollar för 2026.

Även Hapag-Lloyd har rapporterat högre volymer och spotpriser. Bolaget har dock samtidigt fått en kostnadssmäll på omkring 600 miljoner dollar till följd av konflikten i Mellanöstern, framför allt genom högre kostnader för bränsle och energi.

ANNONS

Läs mer: Nytt problem för rederierna: Allt för många containrar

Läs mer: Mærsk: Kunder får stå för stigande oljekostnader