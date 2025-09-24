Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Förväntningarna på Breman: "En ny era"

Stora förväntningar "down under" på Anna Breman
Anna Breman tar klivet fram och lämnar Riksbanken. 1 december blir hon i stället ny riksbankschef för Nya Zeeland, där man haft en orolig tid. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

Anna Breman möter stora förväntningar som centralbankschef för Nya Zeeland. ”En ny era” är den första kommentaren till chefsbytet.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

När Anna Breman blir centralbankschef på Nya Zeeland är hon inte bara den första kvinnan på posten och den första utländske chefen sedan självständigheten.

Hon möter även stora förväntningar efter en orolig tid på centralbanken.

ANNONS

Liam Dann, näringslivsredaktör för landets största tidning New Zealand Herald, ser utnämningen som ”början på en ny era för centralbanken” och från start en ökad stabilitet.

Hennes företrädare Adrian Orr avgick abrupt i mars efter en tvist med den politiska ledningen och fick en tillfällig ersättare i Christian Hawkesby, tidigare Orrs närmaste tjänsteperson.

Efter att Orr avgick har dessutom ordföranden för centralbanken, Neil Quigley, avgått, än så länge utan att ha fått någon ersättare.

Lämnar Riksbanken – blir centralbankschef här. Dagens PS

Har varit oroligt

Det är med andra ord inte underligt att Anna Bremans ankomst 1 december förknippas med förhoppningar om en ökad stabilitet efter vad Dann karaktäriserar som ”en intensiv period av oro” inom Nya Zeelands centralbank.

Inför Bremans tillträde säger ekonomer att skiftet av centralbankschef inte nödvändigtvis kommer att förändra ränteutvecklingen, men att det bör förändra hur centralbanken, RBNZ, styrs. Framför allt väntar man sig att banken ska bli mer effektiv.

ANNONS

Nya regeln: Här får du bara kramas i tre minuter. Dagens PS

Wellington, Nya Zeelands huvudstad och säte för centralbanken där Anna Breman tar över som chef 1 december med stora förhoppningar på sig. (Foto: Christine Olsson/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

”Mer fokus på kärnfunktioner”

”Vi kommer sannolikt även att se mer fokus på kärnfunktioner och mindre uppmärksamhet på frågor som klimatpolitik – något som Orrs kritiker beklagade som en distraktion”, skriver Liam Dann.

När Anna Breman presenterades i Wellington sade hon att centralbanken ska förbli ”en källa till styrk och stabilitet för Nya Zealands ekonomi”.

“Vi kommer att uppnå detta genom att fokusera på vårt kärnmandat”, tillade hon och angav prisstabilitet, tillsyn för finansiell stabilitete och tillsyn av valuta och betalningssystem som de central ansvarsområdena.

”Breman betonade också behovet av “transparens, ansvarsskyldighet och tydlig kommunikation” inom banken – något som kritiker säger har saknats tidigare”, påpekar Dann.

Inga snabba förändringar

På ränteområdet väntas inga snabb förändringar, inte minst eftersom den nuvarande penningpolitiska kommittén kommer att sitta kvar under de två kommande räntemötena, som sker i oktober respektive november.

ANNONS

Centralbankschefen röstar endast när kommittén inte kan nå enighet men har utslagsröst vid ett jämnt resultat i omröstningen.

”Baserat på nuvarande prognoser bör räntan sänkas med 50 eller kanske 75 punkter till som lägst 2,5 procent eller 2,25 procent”, spekulerar Dann.

Han hoppas att epoken Breman ska innebära ”en ny, mer stabil era för penningpolitiken samt en ny ledningsregim för banken”.

Det antas att Anna Breman fått med sig som centralt uppdrag att skapa en annan anda och öppenhet, samt enighet kring centralbanken.

”Efter spänningarna under Orr-eran har finansminister Nicola Willis nästan säkert gjort klart att kulturförändring är en del av uppdraget”, slår Dann fast.

Här är de bästa länderna att pensionera sig i. Dagens PS

Nya Zeeland säger ja till miljonärer – öppnar för gyllene visum. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Anna BremanCentralbankschefNya Zeeland
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS