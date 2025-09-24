Förväntningarna på Breman: "En ny era"

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

När Anna Breman blir centralbankschef på Nya Zeeland är hon inte bara den första kvinnan på posten och den första utländske chefen sedan självständigheten.

Hon möter även stora förväntningar efter en orolig tid på centralbanken.

ANNONS

Liam Dann, näringslivsredaktör för landets största tidning New Zealand Herald, ser utnämningen som ”början på en ny era för centralbanken” och från start en ökad stabilitet.

Hennes företrädare Adrian Orr avgick abrupt i mars efter en tvist med den politiska ledningen och fick en tillfällig ersättare i Christian Hawkesby, tidigare Orrs närmaste tjänsteperson.

Efter att Orr avgick har dessutom ordföranden för centralbanken, Neil Quigley, avgått, än så länge utan att ha fått någon ersättare.

Lämnar Riksbanken – blir centralbankschef här. Dagens PS

Har varit oroligt

Det är med andra ord inte underligt att Anna Bremans ankomst 1 december förknippas med förhoppningar om en ökad stabilitet efter vad Dann karaktäriserar som ”en intensiv period av oro” inom Nya Zeelands centralbank.

Inför Bremans tillträde säger ekonomer att skiftet av centralbankschef inte nödvändigtvis kommer att förändra ränteutvecklingen, men att det bör förändra hur centralbanken, RBNZ, styrs. Framför allt väntar man sig att banken ska bli mer effektiv.

ANNONS

Nya regeln: Här får du bara kramas i tre minuter. Dagens PS