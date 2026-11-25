För kvartalet som helhet redovisar man intäkter på 642 miljoner dollar, långt under förväntade 798 miljoner dollar, enligt Bloombergs sammanställning. Dessutom var siffran 14 procent sämre än samma period föregående år.

Försäljningen av bilar ökade samtidigt med 1 procent till totalt 14 371 stycken. Polestar ägs till 20 procent av Volvo Cars.