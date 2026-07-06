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Klarna ansöker om banklicens i USA

Efter fjolårets börsnotering på Wall Street ansöker betalkoncernen Klarna nu om banklicens i USA. Arkivbild
Efter fjolårets börsnotering på Wall Street ansöker betalkoncernen Klarna nu om banklicens i USA. Arkivbild Foto: Richard Drew AP/TT
Ansökningar har lämnats in till myndigheter i delstaten Utah och till USA:s myndighet för insättningsgarantier FDIC.

Betalkoncernen Klarna har ansökt om banklicens i USA, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Siktet är inställt på att starta ett nytt dotterbolag i världens största ekonomi: Klarna Bank USA.

Ansökningar har lämnats in till myndigheter i delstaten Utah och till USA:s myndighet för insättningsgarantier FDIC.

Klarna har sedan tidigare verkat med en banklicens i Europa sedan 2017 och har sålt sina banktjänster till amerikanska användare med lokala samarbetspartners.

Klarna Bank USA ska enligt planen ledas av bankmannen Gary Harding, med huvudkontor i Utah. Den skulle drivas med en egen och oberoende styrelse, ledningsgrupp och ett eget system för interna kontroller, enligt pressmeddelandet.

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