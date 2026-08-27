Försvarsaktien lyfter på nytt köpråd: ”Rabatten är omotiverad”

Vinsten väntas växa betydligt snabbare än försäljningen

Det är framför allt vinstutvecklingen som får SB1 Markets att trycka på köpknappen.

Banken räknar med en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 35 procent mellan 2025 och 2028, medan justerad ebita väntas växa hela 53 procent per år. Prognosen för rörelseresultatet 2027 ligger dessutom 16 procent över marknadens konsensus.

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Trots det värderas MilDef enligt analysen till omkring 14 gånger EV/ebit för 2027, mot 17 gånger för jämförelsebolagen.

SB1 Markets ser därför årets kursuppgång främst som en normalisering av värderingen snarare än ett tecken på att potentialen är uttömd.

Orderboken växer samtidigt mot nya rekordnivåer

Bakom dagens köpråd och optimism finns en snabbt växande orderbok.

I MilDefs halvårsrapport framgår att bolaget fortsatte leverera med hög takt och god lönsamhet under andra kvartalet. Den kraftiga expansionen följer flera år där efterfrågan stundtals varit större än bolagets leveransförmåga.

Nu räknar SB1 Markets med att tredje kvartalet blir MilDefs största orderkvartal hittills. Prognosen är 1,8 miljarder kronor i orderingång, varav omkring 1,6 miljarder redan har offentliggjorts. Det skulle enligt analysen lyfta orderboken till cirka 5,4 miljarder kronor.

Kapaciteten har också byggts ut. Bland annat har den nya anläggningen Bastionen i Rosersberg fyrdubblat MilDefs kapacitet inom integrationstjänster.

Tyskland har blivit en viktig motor för tillväxten

En central pusselbit är förvärvet av tyska Roda.

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Affären gav MilDef tillgång till etablerade kundrelationer, ramavtal och viktiga försäljningskanaler i Centraleuropa, inte minst på den snabbt växande tyska försvarsmarknaden. MilDef beskrev Roda-affären som ett transformativt förvärv.

I juli kom ytterligare ett styrkebesked när Roda förlängde sitt ramavtal med Bundeswehr. Avtalet öppnar för beställningar på upp till 527 miljoner euro, motsvarande omkring 5,8 miljarder kronor, fram till 2032. Samtidigt kom en första avropsorder värd 95,4 miljoner euro. Här finns MilDefs besked om Bundeswehr-avtalet.

Dagens PS har tidigare också uppmärksammat MilDefs internationella expansion. Bolaget har bland annat tecknat samarbetsavtal med amerikanska Lockheed Martin kring Sveriges flyg- och rymdsektor.

Från komponentleverantör till kompletta militära IT-system

MilDefs nisch är inte stridsflygplan eller artilleri. Bolaget levererar robusta datorer, nätverk, mjukvara och IT-system som ska fungera i krävande militära miljöer.

Strategin har samtidigt renodlats. Verksamheten utanför försvarsområdet har avvecklats medan resurserna koncentrerats till taktisk IT.

Ett exempel på förflyttningen är bolagets solutions-erbjudande, som omfattar allt från systemdesign och integration till installation och underhåll. MilDef beskriver satsningen närmare i sin Q1-rapport.

Stiger på dagens köpråd

SB1 Markets ser dessutom ytterligare uppsida från förvärv, en större andel försäljning från mjukvaran OneCIS och en möjlig uppvärdering mot försvarssektorns multiplar.

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Men efter årets kraftiga kursuppgång har också förväntningarna höjts. Det gör kommande kvartal extra viktiga.

Banken pekar särskilt ut Q3 som en möjlig katalysator. Om orderboken fortsätter växa och lönsamheten håller i sig kan marknadens prognoser behöva justeras upp mot SB1 Markets betydligt mer optimistiska nivåer.

Mildef stiger runt 5 procent på börsen i dag efter storbankens köpråd och handlas vid 11-tiden på torsdagen i 216,5 kronor.

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