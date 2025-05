Förstapris: Trump själv – på miljardärernas kryptokalas med presidenten

Ikväll smäller det, det är dags för årets kanske mest spektakulära kalas. Den 22 maj samlas 220 Trump-vänner för att festa med presidenten på hans privata medlemsklubb, i Potomac Falls i Virginia.

Och det är inte vilka MAGA-fans som helst, utan de största investerarna i Trumps egen kryptovaluta $TRUMP. De har tävlat till sig en plats vid galabordet genom att köpa tokens.

Som Dagens PS tidigare rapporterat har Donald Trump, tillsammans med sin familj, klivit rakt in i kryptovalutabranschen, med miljardinvesteringar i ett så kallat meme-mynt döpt till $TRUMP och det är alltså de största ägarna som nu välkomnas på smokingmiddag.

“Äg en bit Trump!”

$TRUMP lanserades den 17 januari 2025 på plattformen X, bara dagar innan Donald Trump installerades som president, och beskrevs som en unik möjlighet att gå med i en “community”. Nu används den som biljett till den exklusiva kryptomiddagen med “din favoritpresident”.

Förutom galamiddag i smoking, ska Donald Trump, som nu kallar sig “kryptopresidenten”, hålla ett anförande på temat The Future of Crypto.

“Äg en bit Trump. Nu gör vi historia” (Own a piece of Trump. This is history in the making) lyder inbjudan.