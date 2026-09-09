Fords avtal med Geely upprör Trump – pressar bolaget att säga upp det

Duffy hävdar att Fords växande beroende av kinesiska bolag riskerar USA ekonomiska och teknologiska säkerhet.

Slöt avtalet i somras

Han anser att Ford i stället bör prioritera amerikansk teknisk självständighet och leveranskedjor kopplade till ”vänligt sinnade” länder.

Påverkan på fabriken i Spanien kan bli betydande. Ford och Geely kom i juli överens om att bilda ett gemensamt bolag för att driva Almussafes-fabriken, skriver spanska El Confidencial.

Ford ska äga 66 procent och Geely resterande 34 procent. Verksamheten väntas starta under första halvåret 2027, under förutsättning att nödvändiga myndighetsgodkännanden erhålls.

Planen är att börja tillverka fem bilmodeller från 2028. Geely ska bidra med två modeller med ny energiteknik, medan Ford planerar tre modeller med olika drivlinor.

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