Ett samarbete mellan den amerikanska biljätten Ford och Volvo-ägaren Geely faller inte Donald Trump på läppen. Nu kan avtalet brytas i förtid.
Fords avtal med Geely upprör Trump – pressar bolaget att säga upp det
USAs: president Donald Trump trappar upp pressen mot Ford på grund av biltillverkarens samarbeten med kinesiska bolag.
Transportministern Sean Duffy har uppmanat Fords vd Jim Farley att ompröva företagets avtal med kinesiska Geely, däribland samarbetet kring fabriken i Almussafes utanför Valencia.
Duffy hävdar att Fords växande beroende av kinesiska bolag riskerar USA ekonomiska och teknologiska säkerhet.
Slöt avtalet i somras
Han anser att Ford i stället bör prioritera amerikansk teknisk självständighet och leveranskedjor kopplade till ”vänligt sinnade” länder.
Påverkan på fabriken i Spanien kan bli betydande. Ford och Geely kom i juli överens om att bilda ett gemensamt bolag för att driva Almussafes-fabriken, skriver spanska El Confidencial.
Ford ska äga 66 procent och Geely resterande 34 procent. Verksamheten väntas starta under första halvåret 2027, under förutsättning att nödvändiga myndighetsgodkännanden erhålls.
Planen är att börja tillverka fem bilmodeller från 2028. Geely ska bidra med två modeller med ny energiteknik, medan Ford planerar tre modeller med olika drivlinor.
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Har blivit en geopolitisk fråga
För Ford är samarbetet ett sätt att öka produktionen vid en fabrik som i dag utnyttjas långt under sin kapacitet.
Anläggningen har omkring 4 200 anställda och producerar för närvarande endast Ford Kuga, på omkring 25 procent av sin kapacitet.
Den amerikanska regeringens ingripande innebär därmed att ett projekt som presenterats som en lösning på Fords produktionsproblem i Spanien nu också har blivit en geopolitisk fråga.
Ford har inte meddelat att avtalet med Geely ska omprövas. Bolaget framhåller i stället sin betydelse för amerikansk tillverkning och hänvisar till sina stora investeringar i USA.
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Har även kopplingar till CATL
Duffy riktar samtidigt kritik mot Fords relation med kinesiska batteritillverkaren CATL. Ford använder licensierad teknik från CATL vid batterifabriken BlueOval Battery Park Michigan.
Enligt Duffy innebär det att USA fortfarande är beroende av kinesisk teknologi, även om själva produktionen sker på amerikansk mark.
Ford hävdar att samarbetet med CATL enbart omfattar licensiering av teknik och tjänster och att Ford äger och kontrollerar fabriken.
Transportministern har även lyft Fords samtal med kinesiska BYD om komponenter till hybridbilar.
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