Fördel Adidas i kampen om supersko – världsrekord i Maraton

Andraplacerade Yomif Kejelcha från Etiopien blev också andre man under två timmar, på tiden 1:59:41 – i sin debut på Maratondistansen.

Jacob Kiplimo från Uganda kom trea på 2:00:28, också det under det tidigare världsrekordet.

Topp tre hade nya superskor

Men utan att förta idrottsmännens insatser så var loppet också startskottet för ett nytt kapitel i skojättarnas kamp. Både den nye världsrekordhållaren Sawe och tvåan Kejelcha hade på sig Adidas nya supersko Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, som släpptes bara tre dagar före loppet.

På måndagen stiger Adidas aktie med nära 2 procent på Frankfurtbörsen.

Trean Kiplimo hade på sig en prototyp av Nike Alphafly 4. Nike har ännu inte presenterat detaljerna kring sin sko.

Utvecklingen av moderna löparskor bygger på tre huvudsakliga faktorer:

Låg vikt: En lättare sko minskar energiförbrukningen vid varje steg. Forskning visar att varje 100 gram som tas bort kan förbättra löpekonomin med cirka 1 procent.

Avancerat skum: Moderna PEBA-baserade material ger bättre energiåtergivning än äldre EVA-sulor. Tjockare och mjukare sulor förstärker denna effekt.

Kolfiberstruktur: En styv komponent – platta, stavar eller ram – stabiliserar foten, förbättrar stegets effektivitet och ger bättre frånskjut.