När London Marathon bjöd på världens första maraton under två timmar, blev det också en uppvisning i teknikutvecklingen kring en ny supersko.
Fördel Adidas i kampen om supersko – världsrekord i Maraton
I helgen sattes ett nytt världsrekord i Maraton-löpning, 42 195 meter. Det var en drömgräns som slogs, då kenyanen Sabastian Sawe blev först under två timmar med tiden 1:59:30 under London Marathon.
Andraplacerade Yomif Kejelcha från Etiopien blev också andre man under två timmar, på tiden 1:59:41 – i sin debut på Maratondistansen.
Jacob Kiplimo från Uganda kom trea på 2:00:28, också det under det tidigare världsrekordet.
Topp tre hade nya superskor
Men utan att förta idrottsmännens insatser så var loppet också startskottet för ett nytt kapitel i skojättarnas kamp. Både den nye världsrekordhållaren Sawe och tvåan Kejelcha hade på sig Adidas nya supersko Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, som släpptes bara tre dagar före loppet.
På måndagen stiger Adidas aktie med nära 2 procent på Frankfurtbörsen.
Trean Kiplimo hade på sig en prototyp av Nike Alphafly 4. Nike har ännu inte presenterat detaljerna kring sin sko.
Utvecklingen av moderna löparskor bygger på tre huvudsakliga faktorer:
Låg vikt: En lättare sko minskar energiförbrukningen vid varje steg. Forskning visar att varje 100 gram som tas bort kan förbättra löpekonomin med cirka 1 procent.
Avancerat skum: Moderna PEBA-baserade material ger bättre energiåtergivning än äldre EVA-sulor. Tjockare och mjukare sulor förstärker denna effekt.
Kolfiberstruktur: En styv komponent – platta, stavar eller ram – stabiliserar foten, förbättrar stegets effektivitet och ger bättre frånskjut.
Väger bara 97 gram
Tillsammans har dessa innovationer bidragit till att pressa tiderna i maratonlöpning till nya nivåer.
Adidas nya supersko Adizero Adios Pro Evo 3 väger endast 97 gram, i herrstorlek UK 8,5. Det är cirka 30 procent lättare än sin föregångare. Sulhöjden ligger på 39 millimeter i hälen och 36 millimeter fram, precis under gränsen på 40 millimeter som tillåts av World Athletics.
Skon är utrustad med en ny generation av Adidas skummaterial Lightstrike Pro Evo, som enligt tillverkaren är 50 procent lättare än tidigare versioner. I stället för en traditionell kolfiberplatta under foten används en så kallad energyrim – en kolfiberram runt mellansulans ytterkant. Konstruktionen ska ge både lägre vikt och effektivare energiåtergivning.
”Segrarna i London Marathon belyser det forsknings- och utvecklingsarbete som Adidas har lagt ner under ett antal år. Nyckeln blir att ta tillvara marknadsföringsboosten … och överföra detta till kundernas efterfrågan bland klubb- och fritidslöpare”, säger Deutsche Banks analytiker Adam Cochrane till CNN.
Kostnad på 500 dollar
Priset på 500 dollar avskräcker antagligen många motionärer – men det är nog bra. Nymodigheterna kring kolfiber gynnar primärt elitlöpare som springer väldigt fort.
Den nya varianten av skumsula lär rullas ut brett även i billigare modeller framöver. De flesta motionärer bör fokusera på dämpningen för att ta hand om kroppen under löprundorna, rekommenderar The5krunner.
