Nike kämpar för comeback efter självmål – men marknaden tvivlar

Bolagets aktiekurs tyder inte på någon framgång i att vända utvecklingen.

Sedan toppen i november 2021 har värdet rasat med omkring 70 procent, och bara under det senaste året har nedgången varit kraftig. Hittills under 2026 har aktien fallit 27 procent.

Systemiska problem

Nike tog tillbaka veteranen Elliott Hill som vd under hösten 2024 för att få bolaget tillbaka till sina rötter och återvinna förtroendet. Hans strategi ”get back to winning” har handlat om att åter fokusera på sport, stärka relationerna med återförsäljare och åter sätta produktutveckling i centrum.

”Han är rätt kille, och han gör alla rätt saker. Men problemen är så djupa, så systemiska att det tar längre tid än folk ville att det skulle ta att få saker och ting återställda”, säger Matt Powell, grundare av konsultföretaget Spurwink River, till Business Insider.

Inför pandemin såg det bra ut – men under den tidigare vd:n John Donahoe satsade Nike på direktförsäljning via egna kanaler och minskade samarbeten med återförsäljare som Foot Locker och Macy’s.

Donahoe hade väldigt ”specifika idéer” och ”ärligt talat, de flesta av dem fungerade inte”, säger Matt Powell.

Tanken var att öka kontrollen över kundrelationer och förbättra marginalerna, och till en början gick det fint då Nike kunde kapitalisera på e-handeln och samlarmarknaderna som frodades under pandemin.