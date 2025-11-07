Efter flera svaga kvartal och en kraftig försäljningsnedgång försöker sportjätten Puma resa sig ur skuggan av ärkerivalen Adidas. Den nye vd:n Arthur Hoeld, tidigare toppchef på just Adidas, utlovar ett tydligt trendbrott, och en återgång till tillväxt senast år 2027.
Puma satsar på comeback – ny vd lovar vändning till 2027
Enligt affärstidningen FOCUS Money har Hoeld redan dragit igång en omfattande kostnadssanering och lagt grunden för en ny strategi som ska återupprätta Pumas ställning som en global aktör inom sportmode.
Som en del av den omställningen planerar Puma att skära bort omkring 900 administrativa tjänster, enligt FashionNetwork Sweden.
I den tyska artikeln beskrivs hur Puma ”ligger djupt nere i de röda siffrorna” till skillnad från Adidas, men att Hoelds plan handlar om att vända bolaget med hjälp av strikt kostnadskontroll, ny design och en tydligare marknadsposition.
Han ersatte Bjørn Gulden, som i sin tur gått till Adidas. När Hoeld tog över fann han ett företag som tappat både vinstmarginaler och marknadsandelar.
”The first of its kind”, sade han när han nyligen presenterade Pumas senaste sneakermodell, särskilt utformad för fitness och fritid, ett område där Puma tidigare tappat mark.
Läs även: Han vill göra Adidas störst i världen
Historisk rivalitet i sportvärlden
Puma och Adidas grundades av bröderna Rudolf och Adolf Dassler, vars bitterhet delade den lilla tyska staden Herzogenaurach i två läger. Ett för varje skofabrik.
Sedan dess har brödernas arv levt vidare i en av sportvärldens mest kända rivaliteter.
När Bjørn Gulden lämnade Puma 2023 för att bli vd på Adidas blev symboliken tydlig. Nu hoppas Arthur Hoeld kunna vända på rollerna och ge Puma en ny chans att utmana storebror igen.
Kamp mot tullar och kostnadschock
Puma har kämpat med stigande tillverkningskostnader och amerikanska tullar mot Kina, Vietnam och Kambodja där företaget producerar en stor del av sina produkter. Varje procentenhet i tullhöjning motsvarar runt 50 miljoner euro i ökade kostnader.
Trots det ser Hoeld optimistiskt på framtiden. Hans strategi påminner om Adidas egen framgångsresa under 2010-talet, en kombination av premiumdesign och massmarknadsfokus.
Investerare ser fyndläge i Puma
Puma-aktien har rasat kraftigt det senaste året, men flera analytiker menar att bolaget nu är undervärderat. Marknaden värderar Puma till omkring 4 miljarder euro, att jämföra med Adidas 29 miljarder euro, enligt Yahoo Finance.
Det tyska magasinet kallar den låga värderingen ”en chans för långsiktiga investerare”.
Det skulle göra aktien intressant för långsiktiga investerare som tror på en återkomst för den tyska sportkattens varumärke.
Missa inte: Adidas ser ljuset efter Kanye West
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
