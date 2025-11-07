Puma satsar på comeback – ny vd lovar vändning till 2027

Enligt affärstidningen FOCUS Money har Hoeld redan dragit igång en omfattande kostnadssanering och lagt grunden för en ny strategi som ska återupprätta Pumas ställning som en global aktör inom sportmode.

Som en del av den omställningen planerar Puma att skära bort omkring 900 administrativa tjänster, enligt FashionNetwork Sweden.

I den tyska artikeln beskrivs hur Puma ”ligger djupt nere i de röda siffrorna” till skillnad från Adidas, men att Hoelds plan handlar om att vända bolaget med hjälp av strikt kostnadskontroll, ny design och en tydligare marknadsposition.

Han ersatte Bjørn Gulden, som i sin tur gått till Adidas. När Hoeld tog över fann han ett företag som tappat både vinstmarginaler och marknadsandelar.

”The first of its kind”, sade han när han nyligen presenterade Pumas senaste sneaker­modell, särskilt utformad för fitness och fritid, ett område där Puma tidigare tappat mark.

Läs även: Han vill göra Adidas störst i världen

Historisk rivalitet i sportvärlden

Puma och Adidas grundades av bröderna Rudolf och Adolf Dassler, vars bitterhet delade den lilla tyska staden Herzogenaurach i två läger. Ett för varje skofabrik.

Sedan dess har brödernas arv levt vidare i en av sportvärldens mest kända rivaliteter.

ANNONS

Norrmannen Bjørn Gulden lämnade Puma för att bli vd på Adidas. (Foto:

Daniel Karmann/AP/TT)

När Bjørn Gulden lämnade Puma 2023 för att bli vd på Adidas blev symboliken tydlig. Nu hoppas Arthur Hoeld kunna vända på rollerna och ge Puma en ny chans att utmana storebror igen.