Förbjudna Nvidia-chip säljs dyrt på svarta marknaden

Men kinesiska teknikbolag måste ändå fortsätta att jaga beräkningskraft för att utveckla nya AI-tjänster.

Det har drivit upp efterfrågan på hårdvara som officiellt inte får säljas i landet.

Stigit rejält i pris

Enligt handlare har priset på Nvidias DGX B300-servrar, som innehåller företagets senaste Blackwell-chip, mer än fördubblats under det senaste halvåret.

Även andra förbjudna produkter har stigit kraftigt i pris när tillgången blivit allt mer begränsad, skriver Financial Times.

Prisuppgången är en följd av att amerikanska myndigheter intensifierat jakten på nätverk som hjälper kinesiska kunder att kringgå exportrestriktionerna.

Flera utredningar och rättsprocesser mot misstänkt smuggling av AI-servrar har under året gjort handeln mer riskfylld och minskat tillgången på utrustning.

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