Exportförbud gör att Nvidias mest dyrbara AI-chip egentligen inte får säljas i Kina. Men det gör de ändå, visar en granskning.
Förbjudna Nvidia-chip säljs dyrt på svarta marknaden
Priset på Nvidias mest avancerade AI-chip har skjutit i höjden på den kinesiska svarta marknaden efter att USA skärpt kontrollen av exporten till Kina.
Men kinesiska teknikbolag måste ändå fortsätta att jaga beräkningskraft för att utveckla nya AI-tjänster.
Det har drivit upp efterfrågan på hårdvara som officiellt inte får säljas i landet.
Stigit rejält i pris
Enligt handlare har priset på Nvidias DGX B300-servrar, som innehåller företagets senaste Blackwell-chip, mer än fördubblats under det senaste halvåret.
Även andra förbjudna produkter har stigit kraftigt i pris när tillgången blivit allt mer begränsad, skriver Financial Times.
Prisuppgången är en följd av att amerikanska myndigheter intensifierat jakten på nätverk som hjälper kinesiska kunder att kringgå exportrestriktionerna.
Flera utredningar och rättsprocesser mot misstänkt smuggling av AI-servrar har under året gjort handeln mer riskfylld och minskat tillgången på utrustning.
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Skärper granskningen
Även myndigheter i Taiwan och Malaysia har skärpt granskningen av leveranser som misstänks vara på väg till Kina via mellanhänder.
Resultatet har blivit högre priser, längre leveranstider och större osäkerhet på marknaden.
Trots Pekings ambition att minska beroendet av amerikansk teknik är efterfrågan på Nvidia fortsatt stark.
Kinesiska företag tävlar om att lansera AI-tjänster, digitala assistenter och autonoma system, vilket kräver stora mängder avancerade processorer för att hantera användarnas frågor och beräkningar.
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Ses inte som fullvärdiga alternativ
Kinesiska alternativ, framför allt från Huawei, har gjort framsteg men anses ännu inte fullt ut kunna ersätta Nvidias produkter i alla användningsområden.
Därför har många företag börjat köpa äldre generationer av Nvidia-chip eller modifierade spelprocessorer som kan användas för AI-arbete.
Bristen har även påverkat marknaden för uthyrning av datorkraft. För bara några år sedan var det ofta billigare att hyra AI-kapacitet i Kina än i USA.
I dag har priserna stigit kraftigt och ligger i många fall på samma nivå som eller högre än de amerikanska.
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