Svårt att navigera i fonddjungeln? Spana in 10-i-topp-guiden

fonder
Blackrock har stor dominans på den europeiska fondmarknaden. (Foto: Mark Lennihan/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Morningstar rankar de bästa fonderna i Europa baserat på en rad olika mått. Har du problem att hitta en fond som ger klirr kan det vara en bra vägledare.

Betyget över fondbolagen utgår från en rad olika mått för att hjälpa placerare att välja en lämplig fond.

Morningstar sätter även betyg på hur duktiga kapitalförvaltarna är för respektive fond att ta hand om sina investerares intressen.

”Detta innefattar analys av varje företags investeringskultur, affärspraxis, produktlinjens kvalitet och filosofierna bakom dess ersättnings- och avgiftsstruktur”, framgår det.

Blackrock leder ligan stort kapitalmässigt

Dominanten utan egentlig konkurrens är den amerikanska kapitalförvaltarbjässen Blackrock, som inte tycks ha några planer på att dra ner på sin aktivitet i Europa. Sammanställningen visar att Blackrock förvaltar över 1,6 biljoner euro i sina Europafonder och ETF:er.

Därmed är Blackrock nästan lika stor som de tre företag som kommer efteråt på listan tillsammans, det vill säga UBS, Amundi och DWS.

Det är för övrigt bara Blackrock enligt Morningstar som har ett betyg över genomsnittet för moderbolaget.

”Jätten har höjt ribban för vad det innebär att vara en verkligt diversifierad förvaltare, och få andra företag kan mäta sig med dess bredd av erbjudanden. Företaget gynnades delvis av att medel flödade in i passiva fonder genom dess iShares-serie av börshandlade fonder. ETF:er behöver inte ett etablerat distributionsnätverk, eftersom investerare helt enkelt kan köpa dem direkt på börsen likt aktier”, konstaterar Morningstar.

Vanguard tvåa men avståndet är stort

Blackrock uppges stå för nästan en tredjedel av de passiva fondernas förvaltade tillgångar bland de 100 största fondfamiljerna i Europa, samtidigt som marknaden för aktiva fonder på kontinenten enligt kartläggningen ”fortfarande är fragmenterad”.

På andra plats hamnar Vanguard, dock med ett hyfsat avstånd.

Här är topp-10-fondföretagen efter andel guld-, silver- och bronsmedaljer i Morningstars aktiekategorier, i tur och ordning: Northern Trust, Vanguard, Royal London, Dimensional, KLP, State Street, DNB, RBC BlueBay, Legal & General och Storebrand Fonder.

Topp-10-företagen för förvaltarens anställningstid: Fundsmith, MFS, Storebrand Fonder, DNB, Jupiter, KLP, Neuberger Berman, Aberdeen, Swisscanto och Artemis.

Källa: Morningstar.

Läs hela rapporten här. 

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

