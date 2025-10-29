Svårt att navigera i fonddjungeln? Spana in 10-i-topp-guiden

Betyget över fondbolagen utgår från en rad olika mått för att hjälpa placerare att välja en lämplig fond.

Morningstar sätter även betyg på hur duktiga kapitalförvaltarna är för respektive fond att ta hand om sina investerares intressen.

”Detta innefattar analys av varje företags investeringskultur, affärspraxis, produktlinjens kvalitet och filosofierna bakom dess ersättnings- och avgiftsstruktur”, framgår det.

Blackrock leder ligan stort kapitalmässigt

Dominanten utan egentlig konkurrens är den amerikanska kapitalförvaltarbjässen Blackrock, som inte tycks ha några planer på att dra ner på sin aktivitet i Europa. Sammanställningen visar att Blackrock förvaltar över 1,6 biljoner euro i sina Europafonder och ETF:er.

Därmed är Blackrock nästan lika stor som de tre företag som kommer efteråt på listan tillsammans, det vill säga UBS, Amundi och DWS.

Det är för övrigt bara Blackrock enligt Morningstar som har ett betyg över genomsnittet för moderbolaget.

”Jätten har höjt ribban för vad det innebär att vara en verkligt diversifierad förvaltare, och få andra företag kan mäta sig med dess bredd av erbjudanden. Företaget gynnades delvis av att medel flödade in i passiva fonder genom dess iShares-serie av börshandlade fonder. ETF:er behöver inte ett etablerat distributionsnätverk, eftersom investerare helt enkelt kan köpa dem direkt på börsen likt aktier”, konstaterar Morningstar.