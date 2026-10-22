Smällen för Norges oljefond – förlorar 276 miljarder

Bakom smällen ligger framför allt en svag utveckling för fondens räntebärande placeringar när obligationsräntorna stiger, rapporterar CNBC.

Fonden förvaltas av Norges Bank Investment Management, NBIM, och har tillgångar värda omkring 2 300 miljarder dollar. Den investerar intäkter från Norges olje- och gasproduktion på internationella finansmarknader.

Obligationerna tynger resultatet

Fondens ränteplaceringar gav en negativ avkastning på 3,5 procent under kvartalet. Räntebärande värdepapper står för drygt en fjärdedel av hela portföljen som omfattar 1 664 obligationer i 51 länder.

När marknadsräntorna stiger faller normalt värdet på redan utgivna obligationer med lägre ränta. Det slår mot investerare som äger sådana värdepapper och blev en viktig förklaring till oljefondens svaga kvartal.

”Fondens avkastning var nära noll, men slutade något på minus eftersom stigande räntor ledde till svagare resultat för våra ränteplaceringar”, säger Trond Grande, vice vd för NBIM, i ett uttalande enligt CNBC.

Omkring 70 procent av fondens ränteportfölj är placerad i statsobligationer. Resten består av företagsobligationer.

Vill minska exponeringen mot statsskulder

Bakom turbulensen på obligationsmarknaden finns bland annat oro för inflation och växande statsskulder. När investerare kräver högre ränta för att låna ut pengar till stater sjunker marknadsvärdet på befintliga obligationer.

ANNONS

Fondens totala avkastning landade på minus 0,5 procent under kvartalet, enligt Reuters.

NBIM meddelade förra månaden att fonden vill minska sitt innehav av amerikanska statsobligationer som en del av en bredare plan för att dra ned exponeringen mot statligt emitterade skulder.

Läs mer: Ansvarsfullt ägande läggs under avkastningsjakten i norska oljefonden