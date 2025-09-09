Ken Griffin, Citadels vd, utmärker sig som ”Wall Streets högljuddaste Trump-kritiker”, konstaterar The Wall Street Journal.
Fondveteran läxar upp Trump offentligt – igen
Ken Griffin, Citadels vd, utmärker sig som ”Wall Streets högljuddaste Trump-kritiker”, konstaterar The Wall Street Journal. I en debattartikel i WSJ, där Ken Griffin är en av debattörerna, går hedgefondmiljardären till attack mot president Trumps återkommande angrepp på centralbanken Federal Reserve, Fed. Trots att fondtoppen är en av de största finansiella donatorerna till Republikanerna, som …
Spararna tog hem vinst i augusti – de här fonderna toppar köplistan
Fondspararna köper på sig mer i en av de populäraste fondkategorierna senaste åren men passar samtidigt på att ta hem vinst i mer nischade fonder. Det visar nätmäklarna Nordnets och Avanzas statistik för augusti. Läs även: Spiltans nestor om att bli utslängd: ”Tråkigt” – Dagens PS Återvändandet till USA och globala marknader Efter en sommar …
I en debattartikel i WSJ, där Ken Griffin är en av debattörerna, går hedgefondmiljardären till attack mot president Trumps återkommande angrepp på centralbanken Federal Reserve, Fed.
Trots att fondtoppen är en av de största finansiella donatorerna till Republikanerna, som är Trumps parti, har Griffin inte tvekat att kritisera tullarna, massdeportationer, skattesänkningar och det ekonomiska underskottet i USA.
Läs också: Trump försöker placera sin chefsideolog i Fed Realtid
Anser att Trumps Fed-attacker “medför stora kostnader”
I opinionsartikeln I The Wall Street Journal på söndagen, som han är medförfattare till, står alltså Trumps hätska utfall mot Fed i centrum.
Investeringsjättens Citadels vd och grundare opponerar sig mot attackerna på Federal Reserve.
”Presidentens strategi att offentligt kritisera Fed, föreslå avskedande av chefer och pressa centralbanken att inta en mer tillåtande hållning gentemot inflation medför stora kostnader”, skriver Ken Griffin och Anil Kashyap, professor vid University of Chicagos handelshögskola, berättar WSJ.
I Vita huset är åsikten föga oväntat en annan
Duon fortsätter med sin kritik mot Fed-påhoppen och menar att det riskerar att påverka inflationen, samtidigt som det ”ökar marknadsriskpremierna och försvagar investerarnas förtroende för amerikanska institutioner”.
Kush Desai, talesperson för Vita huset, avböjer att kommentera i tidningen Ken Griffins och den amerikanska presidentens relation.
Däremot hävdar Desai att Trump genom sin politik tämjt USA:s inflation och att Federal Reserve borde reagera på detta ”objektiva faktum” genom att sänka räntorna.
Griffins hedgefond Citadel uppges vara värd cirka 50 miljarder dollar.
Läs också: Trump i nytt utbrott mot Fed-chef: ”Envis idiot” DagensPS
Läs vidare: Svenskarna hånar Trump med rekordsparande DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
