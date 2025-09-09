Fondveteran läxar upp Trump offentligt – igen

I en debattartikel i WSJ, där Ken Griffin är en av debattörerna, går hedgefondmiljardären till attack mot president Trumps återkommande angrepp på centralbanken Federal Reserve, Fed.

Trots att fondtoppen är en av de största finansiella donatorerna till Republikanerna, som är Trumps parti, har Griffin inte tvekat att kritisera tullarna, massdeportationer, skattesänkningar och det ekonomiska underskottet i USA.

ANNONS

Läs också: Trump försöker placera sin chefsideolog i Fed Realtid

Anser att Trumps Fed-attacker “medför stora kostnader”

I opinionsartikeln I The Wall Street Journal på söndagen, som han är medförfattare till, står alltså Trumps hätska utfall mot Fed i centrum.

Investeringsjättens Citadels vd och grundare opponerar sig mot attackerna på Federal Reserve.

”Presidentens strategi att offentligt kritisera Fed, föreslå avskedande av chefer och pressa centralbanken att inta en mer tillåtande hållning gentemot inflation medför stora kostnader”, skriver Ken Griffin och Anil Kashyap, professor vid University of Chicagos handelshögskola, berättar WSJ.

I Vita huset är åsikten föga oväntat en annan

Duon fortsätter med sin kritik mot Fed-påhoppen och menar att det riskerar att påverka inflationen, samtidigt som det ”ökar marknadsriskpremierna och försvagar investerarnas förtroende för amerikanska institutioner”.

ANNONS

Kush Desai, talesperson för Vita huset, avböjer att kommentera i tidningen Ken Griffins och den amerikanska presidentens relation.

Däremot hävdar Desai att Trump genom sin politik tämjt USA:s inflation och att Federal Reserve borde reagera på detta ”objektiva faktum” genom att sänka räntorna.

Griffins hedgefond Citadel uppges vara värd cirka 50 miljarder dollar.

Läs också: Trump i nytt utbrott mot Fed-chef: ”Envis idiot” DagensPS

Läs vidare: Svenskarna hånar Trump med rekordsparande DagensPS