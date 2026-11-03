Fonder för miljarder kollapsade

Under några år lockades hundratusentals investerare av fonder som erbjöd mycket hög avkastning. Enligt Reuters hade sektorn samlat tillgångar på över 20 miljarder dollar, med närmare en halv miljon investerare.

Men bakom de imponerande siffrorna fanns en alltmer problematisk marknad.

Flera fonder hade stora innehav i mindre och svårhandlade börsbolag. Det gjorde det möjligt att påverka aktiekurserna med relativt små handelsvolymer. När aktierna steg kunde fonderna redovisa kraftiga värdeökningar, vilket i sin tur lockade ännu mer kapital.

Avkastning på 15 000 procent var fejk

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Ett av de mest uppmärksammade exemplen var Tera Portföys hedgefond TLY, som enligt Reuters hade redovisat en sammanlagd avkastning på omkring 15 000 procent i turkiska lira.

När investerare senare började begära tillbaka sina pengar visade det sig att flera fonder inte kunde möta uttagen.

I september beordrade den turkiska finansinspektionen SPK därför avveckling av 131 fonder hos sju kapitalförvaltare. Beslutet berörde över 455 000 investerare och tillgångar motsvarande omkring 19 miljarder dollar.

Utredningen når finanselitens topp

Sedan dess har utredningen vuxit snabbt.

Bland de personer som hamnat i myndigheternas fokus finns tidigare höga chefer inom landets finansinspektion SPK och andra centrala finansinstitutioner. I den senaste utredningsvågen har bland annat tidigare vice ordföranden för SPK, Enver Usca, och flera andra tidigare myndighetschefer omfattats av gripandeorder.

Även personer med kopplingar till banker och finansbolag har dragits in i härvan. Myndigheterna har dessutom fryst tillgångar och spärrat bankkonton kopplade till 359 personer och 111 juridiska personer.

Företrädare för regeringspartiet indragna

Justitieministern uppger att omkring 30 miljarder lira, motsvarande cirka 600 miljoner dollar, har återförts i form av pengar, fastigheter och aktier genom en särskild återbetalningsmekanism.

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Skandalen har även fått politiska följder.

Fatma Betül Sayan Kaya, en av de ledande företrädarna för president Recep Tayyip Erdoğans regeringsparti AKP, lämnade sina partiposter efter anklagelser om omfattande vinster från aktiehandel. Anklagelserna har kopplats till den bredare utredningen om misstänkt marknadsmanipulation.

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