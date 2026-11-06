Fondens oväntade strategi – tjänar miljoner på Hermès-väskor

Fondens första investering uppgick till 1 miljon dollar och omfattade 56 väskor av modellerna Birkin och Kelly. På 15 månader genererade portföljen en avkastning på nästan 24 procent, enligt en genomgång i The Wall Street Journal.

Det kan jämföras med Hermès-aktien som föll med mer än 33 procent under samma period. Skillnaden motsvarar omkring 57 procentenheter.

Bakom fonden står Dana Auslander, tidigare chef på riskkapitalbolaget Blackstone. Hon grundade Luxus 2021 och har byggt affärsmodellen kring den begränsade tillgången på Hermès mest eftertraktade väskor.

”Varje gång du ser att primärmarknaden bromsar in går andrahandsmarknaden riktigt, riktigt bra”, säger hon till tidningen.

Köper väskorna på andrahandsmarknaden

Hermès säljer sina mest exklusiva modeller genom egna butiker. Tillgången är begränsad och kunder kan behöva bygga upp en långvarig relation med en säljare för att få möjlighet att köpa en Birkin eller Kelly.

Luxus köper därför väskorna på andrahandsmarknaden, vanligtvis via grossister i Japan. Enligt Auslander ligger inköpspriset omkring 5–10 procent över ordinarie butikspris. Därefter säljs väskorna vidare via bland annat auktionshus och återförsäljaren The Realreal.

Av de 56 väskorna i den första fonden hade 52 sålts – motsvarande 93 procent av innehavet.

Minimiinvesteringen ligger på 100 000 dollar och fonden riktar sig till kapitalstarka investerare. Den första fonden hade sju investerare. Luxus har därefter lanserat ytterligare en fond med 75 väskor och håller på att ta in kapital till en tredje fond på 5 miljoner dollar.