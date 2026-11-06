En amerikansk investeringsfond har hittat ett ovanligt sätt att tjäna pengar på lyxmarknaden. Genom att köpa och sälja exklusiva handväskor från Hermès har fonden levererat nästan 24 procents avkastning på 15 månader. Det är en betydligt bättre utveckling än för lyxjättens aktie under samma period.
Fondens oväntade strategi – tjänar miljoner på Hermès-väskor
Att investera i handväskor kan låta som en udda affärsidé.
Men för det New York-baserade kapitalförvaltningsbolaget Luxus har handeln med exklusiva Hermès-väskor blivit en lönsam nisch.
Fondens första investering uppgick till 1 miljon dollar och omfattade 56 väskor av modellerna Birkin och Kelly. På 15 månader genererade portföljen en avkastning på nästan 24 procent, enligt en genomgång i The Wall Street Journal.
Det kan jämföras med Hermès-aktien som föll med mer än 33 procent under samma period. Skillnaden motsvarar omkring 57 procentenheter.
Bakom fonden står Dana Auslander, tidigare chef på riskkapitalbolaget Blackstone. Hon grundade Luxus 2021 och har byggt affärsmodellen kring den begränsade tillgången på Hermès mest eftertraktade väskor.
”Varje gång du ser att primärmarknaden bromsar in går andrahandsmarknaden riktigt, riktigt bra”, säger hon till tidningen.
Köper väskorna på andrahandsmarknaden
Hermès säljer sina mest exklusiva modeller genom egna butiker. Tillgången är begränsad och kunder kan behöva bygga upp en långvarig relation med en säljare för att få möjlighet att köpa en Birkin eller Kelly.
Luxus köper därför väskorna på andrahandsmarknaden, vanligtvis via grossister i Japan. Enligt Auslander ligger inköpspriset omkring 5–10 procent över ordinarie butikspris. Därefter säljs väskorna vidare via bland annat auktionshus och återförsäljaren The Realreal.
Av de 56 väskorna i den första fonden hade 52 sålts – motsvarande 93 procent av innehavet.
Minimiinvesteringen ligger på 100 000 dollar och fonden riktar sig till kapitalstarka investerare. Den första fonden hade sju investerare. Luxus har därefter lanserat ytterligare en fond med 75 väskor och håller på att ta in kapital till en tredje fond på 5 miljoner dollar.
Lyxmarknaden innebär risker
Strategin är långt ifrån riskfri. Marknaden för exklusiva samlarobjekt kan vara svår att omsätta och priserna påverkas av förändringar i konsumenternas efterfrågan.
Utvecklingen för Hermès visar också att lyxmarknaden är under press. I tredje kvartalet 2026 ökade bolagets omsättning med 4,3 procent i fasta växelkurser till 4,1 miljarder euro. Det var lägre än analytikernas förväntningar på 5,2 procent, rapporterade Reuters.
Lädervaror, där Birkin och Kelly ingår, gick däremot starkare och ökade med 10,8 procent i fasta växelkurser. Kläder och accessoarer backade med 2 procent.
Även investeringsmodellen har sina risker. Andrahandsvärdena på exklusiva klockor från Rolex och Patek Philippe steg kraftigt under pandemin för att därefter falla tillbaka.
Amerikanska analyshuset Bernsteins lyxanalytiker Luca Solca ser dock en logik i Luxus strategi.
”Man skulle också kunna investera i Hermès-aktien som kanske är lite mer likvid på marknaden. Man skulle förmodligen kunna få en liknande avkastning”, säger han till Wall Street Journal.