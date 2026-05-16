Fiskars vill gärna bli ett klipp igen

För det andra har man monopol på en färg. Den orange nyans Fiskars saxar är kända för, har Fiskars varumärkesskydd för.

Det ger dem ensamrätt till att tillverka saxar och andra skärande verktyg i sin bransch.

Då gör det, egentligen, inget att saxarna fick sin färg 1967 av en ren slump. Det var färgpigment som blev över i en maskin och sedan, faktiskt av misstag, användes till de första plastprototyperna.

I ett internt beslut röstades ändå för att den orange färgen skulle användas och den blev en global succé.

Mer Kina och USA än Finland

Globalt och inte särskilt finskt är även hela Fiskars idag. 30 procent av försäljningen sker i USA, av det genuina Fiskars-sortimentet 50 procent och en stor del av tillverkningen finns i Kina.

Längs vägen har man lagt under sig varumärken som Iittala, Waterford, Georg Jensen och Royal Copenhagen.

Nu strukturerar man om och bereder sig att möta framtiden efter ett antal tuffa år.

Fiskars hade några gyllene år under pandemin, men det menar koncern-vd:n Jyri Luomakoski var en chimär.

När folk satt hemma hade de tid och intresse att satsa på hemmet och samtidigt sjönk kostnaderna för Fiskars när stora delar av personalen var permitterad.

