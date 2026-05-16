Fiskars med sina orange saxar men även med varumärken som Ittala, delar upp koncernen och är föremål för spekulationer. Här är läget.
Fiskars vill gärna bli ett klipp igen
Fiskars, du vet företaget med de orange saxarna, är unikt på åtminstone två sätt. För det första är det Finlands äldsta företag, med rötterna i Fiskars bruk och start redan 1649.
För det andra har man monopol på en färg. Den orange nyans Fiskars saxar är kända för, har Fiskars varumärkesskydd för.
Det ger dem ensamrätt till att tillverka saxar och andra skärande verktyg i sin bransch.
Då gör det, egentligen, inget att saxarna fick sin färg 1967 av en ren slump. Det var färgpigment som blev över i en maskin och sedan, faktiskt av misstag, användes till de första plastprototyperna.
I ett internt beslut röstades ändå för att den orange färgen skulle användas och den blev en global succé.
Mer Kina och USA än Finland
Globalt och inte särskilt finskt är även hela Fiskars idag. 30 procent av försäljningen sker i USA, av det genuina Fiskars-sortimentet 50 procent och en stor del av tillverkningen finns i Kina.
Längs vägen har man lagt under sig varumärken som Iittala, Waterford, Georg Jensen och Royal Copenhagen.
Nu strukturerar man om och bereder sig att möta framtiden efter ett antal tuffa år.
Fiskars hade några gyllene år under pandemin, men det menar koncern-vd:n Jyri Luomakoski var en chimär.
När folk satt hemma hade de tid och intresse att satsa på hemmet och samtidigt sjönk kostnaderna för Fiskars när stora delar av personalen var permitterad.
Koncern-vd:n kallar resultaten ”dopade”
Då låg Fiskars aktiekurs på dubbla nivån mot i dag.
”Man kan säga att resultatet var dopat”, konstaterar Luomakoski hos HBL.
När så pandemin tog slut och inflationen sköt fart sjönk efterfrågan snabbt.
”Efter varje fest kommer en baksmälla”, sammanfattar Fiskars vd.
Nu har man ett omtumlande 1,5 år bakom sig. Fiskars pekades tidigt ut som ett av de bolag som skulle drabbas hårdast av Trumps tullar.
Med 30 procent av omsättningen i USA och när det gäller saxar, köksredskap och trädgård 50 procent – samtidigt som produktionen i stora delar sker i Kina, klämdes man från två håll.
Fiskars agerade genom att höja priserna i USA, flytta produktion från Kina till länder som Vietnam samt, faktiskt, flyga varupartier snabbt till USA för att hinna få in dem i landet innan tullarna trädde i kraft.
”Det har vi som tur är inte behövt göra på ett tag. Det är ingen bra business”, konstaterar Jyri Luomakoski.
Sänkte prognosen två gånger
Under fjolåret tvingades koncernen ändå sänka vinstprognosen två gånger. Parallellt har man även strukturerat om.
Koncernen är nu kluven på mitten i delarna Fiskars och Vita. I Fiskars ingår trädgårds- och köksartiklarna som säljs under namnet Fiskars, de ”klassiska produkterna”.
Inom Vita samlas varumärkena inom inredning och dukning, som ovan nämnda Iittala, Waterford, Georg Jensen och Royal Copenhagen.
Det är två självständiga affärsområden och bolag med varsin vd, påpekar koncernchefen.
Uppdelat – för att sälja av?
Det här har lett till spekulationer om att koncernen kan tänkas sälja av Vita-delen. Det finns inga sådana planer, säger Luomakoski som ändå inte utesluter en försäljning om något ”bättre lämpad” för ägaransvaret dyker upp.
”Men ingen sådan process pågår, och varken ägarna eller styrelsen har gett mandat att förverkliga något sådant.”
I veckan har koncernen presenterat sina ekonomiska mål på några år sikt och räknar med att det ska tuffa på.
Fram till och med år 2030 väntas omsättningen växa med 4-6 procent årligen för Vita och med 3-5 procent för Fiskars.
”Måttligt men realistiskt”, blev analytikernas betyg.
Listan/Fiskars varumärken
Fiskars, Royal Copenhagen, Georg Jensen, Ittala, Wedgwood, Waterford, Gerber, Arabia, Hackman, Rogaška, Royal Albert, Royal Doulton, Rörstrand(Källa: Fiskars.com)