Storkoncernen permitterar 2 400 anställda

Valmet hade, innan de aktuella nedskärningarna, cirka 500 anställda i Sundsvall och totalt i Sverige ungefär 1 700 medarbetare.

För ett år sedan varslades 40 tjänstemän i Sundsvall om uppsägning och sedan dess har krisen fortsatt.

Permitteras redan till sommaren

Nu kommer beskedet att Valmet vill permittera 2 400 anställda i Finland, fördelat på flera anläggningar runt om i landet.

Det ska enligt koncernen röra sig om permitteringar på ”mindre än 90 dagar”.

Permitteringarna ska genomföras under perioden juni-december 2026.

”Syftet med åtgärderna är att säkra lönsamhet och konkurrenskraft genom att anpassa kapaciteten till en lägre arbetsbelastning än förväntat”, säger Valmet citerat av Yle.