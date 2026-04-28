Storkoncernen permitterar 2 400 anställda

Krisen fortsätter för massa- och pappersjätten Valmet i Finland. Nu vill den finska jätten permittera inte mindre än 2 400 anställda.
I slutet av mars kom beskedet att den finska pappers- och massajätten Valmet vill lägga ned en enhet i Sundsvall.
170 jobb hotas där och dessutom kan 55 jobb i Göteborg och 130 arbetstillfällen i polska Jelenia Góra hotas, när den finska koncernen möter tuffa tider med lika tuffa nedskärningar.
Valmet hade, innan de aktuella nedskärningarna, cirka 500 anställda i Sundsvall och totalt i Sverige ungefär 1 700 medarbetare.
För ett år sedan varslades 40 tjänstemän i Sundsvall om uppsägning och sedan dess har krisen fortsatt.
Permitteras redan till sommaren
Nu kommer beskedet att Valmet vill permittera 2 400 anställda i Finland, fördelat på flera anläggningar runt om i landet.
Det ska enligt koncernen röra sig om permitteringar på ”mindre än 90 dagar”.
Permitteringarna ska genomföras under perioden juni-december 2026.
”Syftet med åtgärderna är att säkra lönsamhet och konkurrenskraft genom att anpassa kapaciteten till en lägre arbetsbelastning än förväntat”, säger Valmet citerat av Yle.
”Fortsatt svag efterfrågan”
Fortsatt svag efterfrågan på pappers- och kartongmaskinmarknaden och en svag konjunktur för biomaterialtjänster uppges lika bakom permitteringarna.
De tillfälliga åtgärderna ska enligt Valmet ge kostnadsbesparingar på cirka 8 miljoner euro under 2026.
40 procent permitteras
Valmets delårsrapport för första kvartalet 2026 har presenterats under tisdagen och visar att både resultat och nettoomsättning sjunker.
Förhandlingar om de aktuella permitteringarna ska inledas 4 maj och då ska företaget även presentera var permitteringarna ska sättas in.
Valmet har i dag cirka 5 900 anställda i Finland vilket innebär att det är hela 40 procent av arbetsstyrkan man nu vill permittera.
